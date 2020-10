 SQUADRA PRIMAVERA, STAFF TECNICO E ROSA GIOCATORI

Definito lo staff tecnico e la rosa della formazione Primavera del Frosinone. I giallazzurri come ricordiamo dovranno recuperare la gara di Coppa Italia con il Benevento in casa (si gioca il 14 ottobre prossimo alle ore 11.30 al Comunale di Ferentino) e la prima di campionato a La Spezia (in attesa di decisioni da parte della Lega sulla data del recupero).

Lo staff tecnico è così composto:

Allenatore: Luigi Marsella

Assistente tecnico: Fabio Crecco

Dirigente accompagnatore: Massimo Coccia

Preparatore atletico: Michele Saccucci

Preparatore dei portieri: Domenico Costantini.

Questa la rosa dei calciatori:

Portieri: Trovato Andrea (2002); Vilardi Alessandro (2003).

Difensori: Coccia Lorenzo (2002), Bracaglia Gabriele (2003), Giordani Pietro (2002), De Blasio Alessio (2003), Nigro Andrea (2002), Vecchi Lorenzo (2002), Pacetti Davide (2003), Potenziani Ludovico (2003), Maestrelli Alessio (2003).

Centrocampisti: Mattarelli Christian (2003); Selvini Antonio (2002), Santi Pietro (2002), Battisti Marco (2003), D’Agostino Gabriel (2003), Maugeri Simone (2002), De Julis Alessandro (2003), Peres Andrea (2003), Santarpia Pietro (2002), Schiavella Iker (2003).

Attaccanti: Vitalucci Hide (2001), Jirillo Sergio (2003), Di Palma Paolo (2003), Orlandi Andrea (2002), Morelli Simone (2002), Piacentini Edoardo (2003).