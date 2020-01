 TORNEO HALIMA HAIDER, GLI UNDER 14 ESCONO DOPO LA PRIMA FASE

Mercoledì 2 Gennaio 2020 ha avuto inizio il 6° Memorial Halima Haider, torneo riservato alla categoria Under 14 – Giovanissimi Fascia B, classe 2006. Il torneo è organizzato dalla Gsd Nuova Tor Tre Teste in memoria della mamma di Fabio Liverani, copresidente della società. 4 gironi composti da 4 squadre ciascuno. I piccoli leoni del Frosinone sono stati inseriti nel gruppo B insieme a Torino, Lazio e Accademia Calcio Roma ma non hanno superato la prima fase.

Fase a gironi:

02/01/2020 Torino – Frosinone 3-3

Marcatori: 26’ pt e 12’ st De Campos (Frosinone), 4’ st e 35’+2’ st Rota (Torino), 10’ st Rossi (Torino), 33’ st Curcio (Frosinone).

TORINO: Alloj, Maratore, Casazza, Rizzo, Rossi, De Sole, Amocida, Rota, Biliboc, Dimitri, Ragusa.

A disposizione: Ribero, Italiano, Gasti, Sallo, Scarriello, Hinane, Gemello.

Allenatore: De Martini.

FROSINONE: Romano (dal 18’ st Timpani), De Luca, Curcio, De Campos, De Rita (dal 21’ st Bocanelli), Silvela, Remolo (dal 6’ st Mastromattei), Pelosi (dal 10’ st Tataranni), Coiro (dal 21’ st Ambrosini), Fiorletta (dal 6’ st Di Francesco), Saputo (dal 10’ st Shkambaj).

Allenatore: Broccolato.

03/01/2020 Lazio – Frosinone 4-3

Marcatori: 3’ pt Shkambaj (Frosinone), 27’ pt Serra (Lazio), 29’ pt Bocanelli (Frosinone), 30’ pt De Campos (Frosinone), 33’ pt Gelli (Lazio), 5’ st Cavallari (Lazio), 17’ st Barone (Lazio).

LAZIO: Caruso, Ferrari (dal 19’ st Visconti), Ercoli, Silvestri (dal 21’ st Paparelli), Losi, Barone, Cavallari (dal 26’ st Carbone), Marinaj, Serra, Gelli (dal 28’ st Di Florio), Ceccarelli.

A disposizione: Renzetti, Bordoni, Stano, Bigotti, Marini.

Allenatore: Gonini.

FROSINONE: Timpani (dal 13’ st Dolce), De Luca, Shkambaj, Orlandi (dal 6’ st Celli), De Rita, Bocanelli (dal 1’ st Silvela), Remolo (dal 18’ st Fiorletta), Tataranni (dal 6’ st De Campos), Di Francesco, Buttarazzi (dal 18’ st Cellupica), Centra (dal 13’ st Saputo).

Allenatore: Broccolato.

04/01/2020 Accademia Calcio Roma – Frosinone 3-4

Marcatori: 8’ pt Liberati (Accademia Calcio Roma), 16’ pt Fulga (Accademia Calcio Roma), 31’ pt e 5’ st Buttarazzi (Frosinone), 12’ st Coiro (Frosinone), 32’ st Testa (Accademia Calcio Roma), 35’+1’ st Pelosi (Frosinone).

ACCADEMIA CALCIO ROMA: Leoni, Pasquale (dal 12’ st Takacs), D’Amati, Iachini (dal 22’ st Varani), Scola, Mallqui Lopez, Liberati, Aquilini, Di Gianni (dal 10’ st Consalvi), Fulga (dal 12’ st Testa), Camponeschi (dal 16’ st Dragomir).

A disposizione: Astaldi, Reversi, Frasconi, Teodori.

Allenatore: Paci.

FROSINONE: Dolce (dal 16’ st Romano), Cellupica (dal 22’ st Bocanelli), Curcio (dal 25’ st Shkambaj), Celli (dal 1’ st Di Francesco), Mastromattei, Silvela, Remolo (dal 1’ st Tataranni), Ambrosini (dal 1’ st Pelosi), Coiro, Buttarazzi, Centra (dal 1’ st Fiorletta).

Allenatore: Broccolato.

ROMA – Il Frosinone Under 14 nel torneo Halima Haider non va oltre i gironi e con 4 punti in 3 partite torna a casa. 3 le gare disputate dai ragazzi di mister Broccolato che nonostante il livello molto alto del torneo non hanno sfigurato ed hanno dato filo da torcere a tutte le compagini affrontate.

Nella prima gara i canarini hanno affrontato il Torino pareggiando 3-3. I giallazzurri sono andati in vantaggio con De Campos nella prima frazione ma nella ripresa sono stati prontamente recuperati dal gol di Rota. Nemmeno il tempo di esultare che il Torino completa la rimonta e passa in vantaggio con il gol del numero 5, Rossi ma 2 minuti più tardi è ancora De Campos a finire sul taccuino dei marcatori e a ristabilire la parità. Il match sembrava volgere al termine ma Curcio con un lampo porta il Frosinone sul 2-3. Al fotofinish il solito Rota ci mette lo zampino e firma il definitivo pareggio.

Nella seconda gara i canarini hanno affrontato la Lazio, anche qui match pieno di gol ed emozioni. Il Frosinone impiega 3 minuti per sbloccare la gara e portarsi in vantaggio con Shkambaj ma la Lazio al 27’ minuto pareggia con Serra. Nei minuti finali della prima frazione le due squadre non si danno tregua ed attaccano incessantemente: al 29’ minuto Bocanelli porta di nuovo in vantaggio il Frosinone e un minuto dopo De Campos segna il tris. A pochi minuti dal fischio finale però è Gelli ad accorciare le distanze e a firmare il temporaneo 2-3. Nella ripresa i canarini subiscono un calo fisico e la Lazio ne approfitta pareggiando e poi calando il poker grazie alle marcature di Cavallari e Barone.

Nella terza gara del torneo il Frosinone, già sicuro del non accesso alla fase finale, si trova davanti l’Accademia Calcio Roma. Anche qui ennesimo match dai tanti gol ed infatti il risultato finale ha premiato 4-3 il Frosinone. La squadra romana in 16 minuti si porta sul 2-0 con Liberati e Fulga ma alla mezz’ora Buttarazzi del Frosinone dimezza lo svantaggio. Nella ripresa, al 5’ minuto Buttarazzi firma il gol del 2-2 e della doppietta personale. Al 12’ minuto Coiro trova il primo gol del torneo portando in vantaggio i giallazzurri. Al 32’ il subentrato Testa pareggia ma Pelosi allo scadere segna e porta i 3 punti ai canarini.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio