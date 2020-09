 UFFICIALIZZATI I CALENDARI DELLE UNDER

Ufficializzati dal Settore giovanile Scolastico i calendari dei campionati Under 17, Under 16 e Under 15. Dalla stagione che sta per riprendere il cammino dopo ben sette mesi di stop, le squadre giallazzurre rimettono in moto con la consapevolezza di poter ripetere le buone performances che le ha accompagnate nel torneo 2019-2020. Tutte sono state inserite nel Girone C delle rispettive categorie. L’under 17 – che sarà allenata da Di Michele e che riprende la preparazione il 14 settembre – esordirà domenica 27 settembre sul campo della Fiorentina. L’Under 16 – allenata da mister Carinci che sale dalla formazione Under 15 – esordirà in casa con la Fiorentina il 4 ottobre. Al pari dei ragazzi della Under 15 – allenata da mister Broccolato che sale dalla Under 14 – che saranno di scena sullo stesso campo di Ferentino, dopo i colleghi della formazione maggiore.

Il girone C è composto dalle seguenti formazioni: Ascoli, Benevento, Cosenza, Crotone, Pescara, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Lecce, Napoli, Reggina, Roma e Salernitana.

g.l.