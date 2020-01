 UNDER 13 SCONFITTA A CASSINO 2-0

CASSINO: Pomella, Antonellis (dal 34’ st Campli), Zappoli, Rotondo, D’Agostino (dal 10’ st Della Rosa), Fedele (dal 21’ st Colella), Del Chiappa, Spinosa (dal 34’ st Nardelli), Parisi, Valentino (dal 33’ st Chiofalo), Rallo (dal 10’ st Tullio).

A disposizione: Ierardi.

Allenatore: Zappoli.

FROSINONE: Panfili, Gravina (dal 20’ pt Mariniello), Fratangeli (dal 21’ st Ciano), Magnolia, De Luca, Fratarcangeli, Vigliotti (dal 25’ st Lombardo), Diodati, Rotondi (dal 10’ st De Cristofaro), Meola (dal 21’ st Cenciarelli), Vinci.

A disposizione: Gabriele, Segneri.

Allenatore: Di Palma.

Arbitro: Sig. Mario Corpolongo sezione di Formia.

Marcatori: 6’ pt Rallo (Cassino), 24’ st Antonellis (Cassino).

Note: ammoniti: Rallo (Cassino), Di Cristofaro (Frosinone); recupero: 1’ pt e 3’ st.

GALLINARO – Si allontana la zona salvezza. I canarini cadono anche contro il Cassino e chiudono il girone d’andata senza vittorie. I giallazzurri di mister Di Palma perdono 2-0 sul campo di Gallinaro e vedono la zona salvezza allontanarsi sempre di più. I canarini attualmente sono all’ultimo posto in classifica con un solo punto arrivato nel pareggio per 2-2 contro il Sansa; i padroni di casa invece, matricola nel campionato regionale d’eccellenza, arrivano alla sfida con il Frosinone Under 13 con 16 punti in 14 gare disputate. Alla compagine allenata da mister Zappoli bastano un gol per tempo per chiudere il match e portare a casa i tre punti. Ad aprire le marcature ci pensa Rallo al 6’ minuto del primo tempo, il numero 17 è bravo a sfruttare una palla filtrante di Parisi e a battere Panfili. Nella ripresa invece sale in cattedra Antonellis e sigla il gol dello 0-2 grazie ad un tiro di prima intenzione dal limite dell’area.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio