 UNDER 13 SCONFITTA DALLA LAZIO 7-0

LAZIO: Renzetti, Visconti, Marini (dal 26’ st Gelli), Cozza, Losi, Bordoni, Carbone, Bigotti, Di Florio, Marinat (dal 24’ pt Stano), De Lorenzo.

A disposizione: Masi, Serra, Silvestri, Barone, Paparelli, Ercoli, Ferrari.

Allenatore: Gonini.

FROSINONE: Gabriele (dal 1’ st Panfili), Mariniello (dal 25’ st Ciano), Magnolia, Di Re (dal 10’ st Fratangeli), Diodati (dal 25’ st Lombardo), Fratarcangeli, Di Cristofaro (dal 18’ st Cenciarelli), Vigliotti, Rotondi (dal 18’ st Sorice), De Luca (dal 10’ st Meola), Vinci.

A disposizione: –

Allenatore: Di Palma.

Arbitro: Mirko Paolella sezione di Ciampino.

Marcatori: 1’ pt, 11’ pt e 18’ st Carbone (Lazio), 9’ pt Losi (Lazio), 23’ pt Marinat (Lazio), 30’ pt Bigotti (Lazio), 26’ st Gelli (Lazio).

Note: recupero: 1’ pt e 1’ st.

ROMA – Il Frosinone Under 13 non riesce ad arginare le scorribande della Lazio e cade sotto i colpi della squadra allenata da mister Gonini. Un 7-0 pesante quello della capolista ai danni del fanalino di coda.

La compagine romana impiega poco meno di 1 minuto per sbloccare il risultato con Carbone. Al 9’ minuto raddoppio di Losi e poi subito tris di nuovo con Carbone. Il 3-0 in 10’ minuti manda i giallazzurri nel caos e la Lazio continua ad attaccare incessantemente: al 23’ minuto il numero 10 biancoceleste va in rete per il 4-0, alla mezz’ora Bigotti firma la manita. Il primo tempo si chiude con il risultato di 5-0.

Nella ripresa la Lazio va in gol altre due volte chiudendo con un netto 7-0. In gol Carbone al 18’ minuto ed il subentrato Gelli a nove minuti dal triplice fischio.

