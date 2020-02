 UNDER 17 BEFFATA Al 90′ (2-2), IL CROTONE ANNULLA LA ‘REMUNTADA’

CROTONE: Pasqua, Mignogna, Fragale, Palermo (dal 20’st D’Andrea), Camposano, Esposito, Frustaglia (dal 40’st Torromino), Timmoneri (dal 45’+2’st De Leo), Maesano, Ranieri, Bilotta (dal 45’+2’st Sinopoli).

A disposizione: Falbo, Giampetruzzi, De Fazio, Mascolo.

Allenatore: Corrado.

FROSINONE: Vilardi, Potenziani (dal 29’ st De Iulis), Conti (dal 19’ st Pacetti), Lombardo (dal 28’ st Schiavella), Palumbo, Maestrelli (dal 17’st Marconi), Mattarelli, Peres, Piacentini, Di Palma (dal 17’ st D’Agostino), Jirillo (dal 30’ st Kolf).

A disposizione: Marasca, Battisti, D’Orsaneo.

Allenatore: Di Michele.

Arbitro: Salvatore Viapiana sezione di Catanzaro; Assistenti: Andrea Galluzzo sezione di Locri e Salvatore Olivadoti sezione di Lamezia Terme.

Marcatori: 7’ pt Frustaglia (Crotone), 1’ st Mattarelli (Frosinone), 15’ st Piacentini (Frosinone), 45’ st Bilotta (Crotone).

Note: ammoniti: 2’ st Palumbo (Frosinone), 22’ st Vilardi (Frosinone), 27’ st Lombardo (Frosinone); recupero: 1’ pt e 6’ st.

COTRONEI (CROTONE) – Mezzo passo falso per i classe 2003 del Frosinone. I ciociari, dopo esser andati in vantaggio per 2-1, si fanno recuperare nel finale e portano a casa solo un punto.

Sfida delicatissima quella disputata allo “Stadio Baffa” di Cotronei, i giallazzurri di mister Di Michele contro i rossoblù di mister Corrado: 4.a contro 5.a in classifica, il Frosinone avanti di 1 solo punto. La gara inizia e i padroni di casa si riversano subito in attacco, il numero 7 Frustaglia impiega 7’ minuti per scardinare la difesa del Frosinone e portare il risultato sull’1-0. Subita la rete dello svantaggio, i ragazzi guidati da Di Michele provano a reagire ma senza trovare fortuna.

La svolta si ha nella ripresa. I canarini scendono in campo con grinta e caparbietà riuscendo prima a pareggiare con Mattarelli, al 1’ minuto, poi a completare il sorpasso grazie all’infallibile Piacentini. La gara sembrava ormai essere sulla via del tramonto ma, a pochissimi minuti dal triplice fischio, il Crotone riesce a trovare il gol definitivo 2-2 grazie al gol di Bilotta.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio