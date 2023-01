 LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER GROSSO POST FROSINONE-BENEVENTO

FROSINONE – Al termine della gara, le parole del tecnico giallazzurro Fabio Grosso.

Vincere una gara del genere è un segnale? Ed è arrivato anche l’uomo della Provvidenza, Gennaro Borrelli che fa solo gol decisivi.

“E’ stata una partita difficile, come avevamo detto in sede di presentazione. Il Benevento ha fatto una signora gara, ha degli interpreti forti. Siamo partiti molto bene, nei primi 15’ abbiamo avuto 2-3 occasioni importanti. Poi la partita è diventata equilibrata. Loro hanno avuto anche un’occasione. Ed anche nella ripresa è stata una partita tosta, solida, difficile per entrambe. Siamo stati bravi a restarci dentro, a crederci, a volerla fino in fondo e a portarla a casa”.

E’ la prima volta che vediamo vincere il Frosinone una gara sporca, ci ha dato un segnale diverso. E poi cosa vi siete detti con Cannavaro?

“Con Fabio ci siamo abbracciati. Gli ho fatto un grande in bocca al lupo, noi ci vogliamo bene, gli ho fatto i complimenti. La partita come ho detto è stata sporca, siamo stati bravi. Una partita che era diventata strana, da un momento all’altro una poteva fare gol. Abbiamo trovato l’energia per trovare anche il primo rigore del campionato e lo abbiamo realizzato”.

Questa gara, questa vittoria che tipo di segnale dà?

“Lo dico spesso ai ragazzi, noi non dobbiamo pensare ai segnali da dare ma a fare le partite piene. Gli avversari sono tutti forti, si stanno rinforzando. La prossima ad esempio andremo a giocarla con un avversario altrettanto forte che ha giocatori molto importanti. Non dobbiamo pensare a cosa dire, dobbiamo spendere le energie sul campo. Oggi faccio grandi complimenti a tutti, anche a chi è entrato in corsa. Hanno dato tutti un bel segnale”.

La classifica stasera l’ha vista? E poi, quanto pesa il gol di Borrelli?

“Una vittoria importante, una classifica bellissima, stiamo disputando un campionato strepitoso. Sfortunatamente ci mancano ancora tante gare, dobbiamo sapere che le insidie sono sempre dietro l’angolo. Bisogna essere bravi a non concedere niente a nessuno. Dobbiamo sempre sentirci partecipi. Quanto a Gennaro, è stato bravo. I complimenti vanno a tutti, lo ripeto”.

Parliamo sempre dei ragazzi ma Grosso come lo sta vivendo questo momento?

“Io lo vivo con loro, proviamo ad essere sempre lucidi. Nessuno si deve accontentare e io come loro”.

Il rigorista quindi è Borrelli?

“Oggi è stato lui, altri ragazzi che potevano tirarlo si sono parlati ed alla fine l’ha battuto lui. Anche molto bene. Hanno scelto bene”.

Un commento sulla situazione che sta vivendo il Benevento?

“Questa squadra è partita con obiettivi diversi, poi il campionato ti mette davanti a realtà differenti. Ma conosco l’allenatore, conosco le qualità e sono convinto che avranno la forza per venirne fuori”.

