 LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER GROSSO POST FROSINONE-VENEZIA

FROSINONE – A fine gara le parole di mister Grosso in conferenza stampa.

La vittoria sul Venezia è la numero 19. Grosso e la sua squadra compiono altri tre passettini in avanti sul percorso che deve condurre all’obiettivo finale?

“Oggi abbiamo disputato una grande partita, che ci ha permesso di ottenere un ottimo risultato contro un avversario difficile e di qualità. Siamo stati bravi a saper resistere alle loro caratteristiche migliori e poi a colpire quando bisognava farlo. Merito di tutti i ragazzi, anche quelli che non sono scesi in campo. Perché solo quando c’è la partecipazione totale si alzano le possibilità di ottenere risultati positivi. I passettini? Ne abbiamo fatti altri 3. Il senso nostro è di provare a fare sempre le partite per ottenere il massimo. Ovviamente ci sono gli avversari e delle volte sono più bravi e non permettono di ottenere il massimo. Ma il nostro obiettivo è quello di ottenere i migliori risultati possibili”.

Una delle immagini più belle di oggi ma anche dell’intera stagione è quella di un allenatore che al 37’ della ripresa, sul 3-0 per la propria squadra, sprona un suo giocatore che sta per entrare in campo…

“Io lo dico ai ragazzi: pretendo tanto da me e quindi è naturale che pretenda tanto da loro. Nel modo di fare le partite, dobbiamo essere sempre bravi a mantenere quel livello. Dobbiamo cercare di fare meglio quello che abbiamo fatto la volta precedente”.

Cosa ha detto a fine gara ad Insigne? E ci aggiorna sulle condizioni di Mazzitelli?

“Quanto a Mazzitelli, credo che molto probabilmente lo rivedremo dopo la sosta. Salterà le prossime due gare. Ad Insigne non ho detto nulla, come non ho detto nulla ai ragazzi. Ma è quello che ho detto poco fa: bisogna essere bravi a resettare ogni volta per preparare al meglio la successiva. E quando arriva la gara bisogna dare il massimo. Come abbiamo fatto oggi. Ma io so che possiamo anche fare meglio. Questo è un campionato nel quale nessuno si ferma, le partite sono tutte difficili, le squadre continuano a fare bene. Ai ragazzi dico che il campionato come finirà non lo sappiamo ancora ma dobbiamo sapere come giocare le nostre partite. Cioè nel migliore dei modi”.

Oyono è stato tra i migliori oggi, ancora le sue intuizioni hanno pagato.

“Quando si fanno le scelte se va bene è una intuizione, se va male è confusione. Invece tutte le scelte che proviamo a fare hanno tutte una logica. Ho provato a mettere in campo i ragazzi che stavano meglio, avendo fiducia in tutti gli interpreti del gruppo. Per me è un momento in cui Oyono si sta allenando bene, gli ho dato fiducia. Un ragazzo che era partito con diverse partite da titolare, ha avuto un infortunio che lo ha tenuto fuori ma è un giovane che ha ampi margini e come i suoi compagni ha voglia di migliorarsi e questa è una cosa che dobbiamo sempre alimentare”.

Su cosa lavorerà in questa settimana, c’è il Bari all’orizzonte.

“Per me non è più importante di quella che abbiamo giocato oggi o meno di quella che giocheremo successivamente. Ci mette davanti la nostra diretta inseguitrice ma il nostro modo non deve cambiare. Se mettiamo in campo le nostre qualità, abbiamo argomenti per poterli mettere in difficoltà”.

Mister, se si può dire il Frosinone ha un piede e trequarti in A…

“Non serve guardare oltre. Mancano 10 partite, vuol dire che dobbiamo affrontare 10 squadre. E che se le vai a pescare anche a caso sappiamo che il livello di difficoltà è altissimo. Lo sport va affrontato bene, noi cercheremo di preparare al meglio la prossima come abbiamo fatto finora e come faremo anche dopo”.

Si spettava la possibilità di poter verticalizzare a campo aperto oppure è una chiave tattica che è uscita a partita in corso?

“Noi ci prepariamo a diverse soluzioni, la bravura è dei ragazzi che vanno in campo nel saper riconoscere quelle che sono le migliori in determinati frangenti della gara. Abbiamo fatto tante cose positive, se fossimo stati più altruisti avremmo potuto capitalizzare di più. Comunque ci rimettiamo all’opera, recuperiamo energie fisiche e mentali e cercheremo di presentarci ai massimi livelli in una partita complicatissima”.

