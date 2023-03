 UNDER 14 PRO, I CANARINI PAREGGIANO CON LE FERE (1-1)

FROSINONE: Scordari, Pileri (dal 9’ st Pantalone), Trulli, Sperduti (dal 29’ st Esposito), Di Giuseppe, E. Riggi, Caschera (dal 1’ st Giurdanella), Pasquazi (dal 1’ st Paniccia), Carbone (dal 9’ st Caramanica), R. Rosa, Casagrande (dal 18’ st Eulisi).

A disposizione: G. Rosa, Iacobelli, Voidoc.

Allenatore: Broccolato.

TERNANA: Baldasari, Palombi, Rosati, Fazi, Morelli, Piazzoli (dal 32’ st Bellagamba), Bassetta (dall’11 st Loreti), Inches (dal 22’ st Rosi), Colantoni, Rosati (dal 29’ st Leoni), Cavalletti.

A disposizione: Bonifazi, Capitani, Pallucco, Ponziani, Taglieri.

Allenatore: Brunetti.

Arbitro: Sig. Russo della sezione di Cassino.

Marcatori: 3’ pt Cavalletti (T), 31’ st Eulisi (F).

Note: Ammoniti: Pileri (F), Cavalletti (T), Piazzoli (T), Morelli (T); recupero: 0’ pt e 4’ st.

CEPRANO – Non va oltre l’1-1 il Frosinone di mister Broccolato nel campionato under 14 Pro. I canarini nella 17ª giornata di campionato hanno affrontato la Ternana, in casa, al “Vollero” di Ceprano.

La partita si mette subito in salita per i giallazzurri perché gli ospiti dopo 3 minuti di partita vanno in vantaggio grazie al numero 11 Cavalletti, prima della fine della prima frazione i ciociari provano a ristabilire la parità ma senza riuscirci.

Nella ripresa il Frosinone scende in campo più agguerrito ma riesce a trovare il gol dell’1-1 solamente al 31’ minuto con Eulisi.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio