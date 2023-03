 MULATTIERI: “DOBBIAMO CONTINUARE A VINCERE”

FROSINONE – Dieci gol, primo attaccante del Frosinone ad andare in doppia cifra. Per Samuele Mulattieri una doppietta d’autore e l’ennessima prestazione da mettere nella cornice bella.

Mulattieri, una prestazione di altissima qualità per te e per la squadra. Lo stadio canta “la capolista se ne va!” tu cosa pensi?

“Penso che stiamo facendo un grande percorso, dobbiamo continuare su questa strada e proseguire anche nella striscia di vittorie. Mancano sempre meno partite e i punti si fanno sempre più pesanti”.

Decimo gol in campionato e primo posto che sembra ormai blindato. Ti aspettavi una stagione da protagonista sia da singolo che come gruppo?

“Io cerco sempre di dare il meglio, non so dire se me la aspettassi o meno. Vediamo come sempre partita dopo partita”.

Samuele, quale aspetto di mister Grosso ti piace di più?

“Mister Grosso è un bravissimo allenatore, riesce a darci un grande equilibrio, carica e tanta serenità. Mi sto trovando benissimo, speriamo di continuare così”.

Oggi una grande partita, però non c’è tempo per esultare perché c’è un big match all’orizzonte come quello di Bari.

“Assolutamente, siamo già focalizzati sulla prossima gara. Dobbiamo pensare subito alla partita di Bari”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio