 LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER GROSSO POST TERNANA-FROSINONE

TERNI – Una pioggia di gol, il 4-4 all’ultimo respiro fa tirare un sospiro di sollievo al Frosinone, a Grosso e ai quasi 350 tifosi al seguito in questa Pasquetta da ricordare al ‘Liberati’.

Mister una partita pazzesca e la squadra non ha mai mollato, un punto meritato secondo lei o due punti persi per come si è messa la gara?

“Sicuramente per come abbiamo raggiunto il pareggio è un punto guadagnato, ce lo teniamo stretto. Ci abbiamo creduto, lo abbiamo voluto fino agli ultimi istanti della gara. E penso che lo abbiamo raggiunto meritatamente. Se avessimo lasciato l’intera posta non credo che sarebbe stato il risultato più giusto”

Tanto efficace la fase offensiva quanto leggera quella difensiva. È d’accordo?

“E’ stata una partita che alla fine viene spiegata dai dati: sei occasioni da parte nostra e cinque da parte loro, con zero parate da parte del nostro portiere e una del loro portiere. Qualche ingenuità l’abbiamo commessa, qualcuna l’hanno commessa loro. Alla fine il pari è il risultato più giusto. Il campionato è molto difficile e noi vogliamo continuare fino alla fine a dare battaglia e cercare di realizzare il sogno che siamo stati bravi a meritarci”.

Con il risultato del Perugia già maturato ci si attendeva forse un Frosinone più concentrato ed aggressivo. Tanti errori da una parte e dall’altra. Alla fine quattro tiri nello specchio e quattro gol la sua squadra ha ottimizzato al massimo quanto fatto vedere.

“Come ho già detto prima, il risultato nei numeri è sicuramente particolare rispetto alle occasioni che sono state create. In ogni occasione, in ogni piccolo errore è arrivata la punizione sia da una parte che dall’altra. Sarebbe stato ingiusto lasciare l’intera posta. Alla fine si è creato un sacco di caos ma inutilmente, c’è un cross e la palla va in angolo. Poi sul tiro successivo il rigore è netto, riusciamo a fare gol e a pareggiare. Non vedo dove possano esserci le polemiche e le contestazioni”.

