La Lega di serie B ha ufficializzato date ed orari delle ultime 2 giornate della stagione regolare. La 18.a giornata si gioca sabato 30 aprile, in contemporanea fatta eccezione per Reggina-Como che inizia alle ore 16.15. Spal-Frosinone in campo quindi alle ore 14. L’ultima di campionato, venerdi 6 maggio è completamente in contemporanea: Frosinone-Pisa in campo come tutte le altre, alle ore 20.30.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio