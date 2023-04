 LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER GROSSO PRE FROSINONE-REGGINA

FROSINONE – Alla vigilia della gara di lunedi sera contro la Reggina, le parole di mister Fabio Grosso.

Mister Grosso, come ha visto il gruppo in settimana? C’è la sensazione in squadra che questa potrebbe davvero essere la giornata decisiva?

“Stiamo bene, i ragazzi a disposizione sono tutti preparati per giocare una bella partita. Le gare diminuiscono, il valore aumenta. A noi come sempre interessa fare prestazioni importanti ed è la stessa sensazione che abbiamo sulla rotta di avvicinamento a questa sfida”.

La partita si giocherà conoscendo già i risultati delle avversarie dirette per la promozione. Quanto conterà preparare al meglio mentalmente la serata di lunedì?

“Gli scenari sono molto chiari, non ci saranno grandi sorprese. Non ci stiamo facendo toccare da quanto accade agli altri. Pensiamo piuttosto a quello che siamo in grado di poter decidere da soli. Ovviamente ne saremo al corrente prima della nostra partita ma questo non deve assolutamente incidere sulle intenzioni che abbiamo. Che sono quelle di fare la partita al meglio sia individualmente che collettivamente perché affronteremo un avversario forte e ci sarà bisogno, lo ripeto, di una grande prestazione”.

Mancano 4 finali. Quanto è importante per la squadra poter contare su calciatori esperti come Lucioni e Sampirisi in questo delicato momento?

“Abbiamo sempre detto che siamo un mix di ragazzi che hanno vissuto professionalmente un certo tipo di esperienze e altri molto giovani con delle qualità importanti ma che si trovano a vivere per la prima volta emozioni che arrivano loro addosso. Però siamo stati bravi sempre a fare una buona miscela e ad arrivare a questo punto della stagione in una posizione direi inaspettata ma meritata. E che abbiamo intenzione di volerci tenere stretta perché ci sono altre squadre che vogliono insidiarci”.

Cosa teme di più della Reggina: la qualità tecnica o la reazione nervosa che potrebbe avere dopo i problemi extracampo che sta avendo?

“Il timore è sempre lo stesso: affrontare squadre che hanno qualità. Sarà il caso anche della Reggina che è stata appaiata con noi per un girone intero. Poi ha avuto qualche difficoltà, è tornata bene ed ha avuto delle battute d’arresto ma ha giocatori molto validi, ha fatto investimenti su ragazzi interessanti. E’ una squadra di questo campionato, giocheremo una partita come tutte le altre da prendere nella maniera giusta. Noi lo sappiamo e cercheremo di farlo anche questa volta”.

Questa partita presenta molteplici aspetti e motivazioni, quali ha scelto per lavorare e preparare la gara con i ragazzi?

“Quello che ho detto poco fa: puntare sull’idea di sapere bene dove ci troviamo. Un posto bellissimo che abbiamo intenzione di volerci mantenere”.

Ha avuto problemi Kone. Non c’è pace per questo ragazzo quest’anno. Pensa di recuperarlo per lunedì?

“No, come non saranno a disposizione anche Lulic e Szyminski, oltre a Oyono e Mulattieri. Ma ci focalizzeremo su quelli che saranno a disposizione”.

Sono solamente 3 i gol segnati nelle ultime 6 partite. E’ un dato che preoccupa in un momento così cruciale del campionato? Secondo lei a cosa è dovuto questo calo di rendimento offensivo?

“I numeri danno sempre l’idea di quello che succede. Noi prestiamo particolare attenzione ma poi bisogna anche guardare le gare, capire come si svolgono. Abbiamo segnato meno ma siamo andati fuori casa a giocare partite importanti, in casa abbiamo creato opportunità. Vogliamo migliorare quella che è stata la nostra caratteristica e cercheremo di farlo già a partire dalla gara con la Reggina”.

