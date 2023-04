 ALLENAMENTO 29 APRILE

Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Grosso che continuano a preparare la partita con la Reggina. Riscaldamento, esercitazioni tattiche e serie di partite a tema, questo il programma odierno. Si è fermato Kone (il centrocampista ha accusato un leggero fastidio al polpaccio della gamba sinistra). Differenziato per Szyminski. Terapie per Lulic, Mulattieri, Oyono e Marcianò. Domani mattina in programma la rifinitura sempre a Ferentino.