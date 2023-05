 LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER GROSSO PRE TERNANA-FROSINONE

FROSINONE – Poco prima della partenza per l’ultima gara della stagione, le parole del tecnico Fabio Grosso.

Mister Grosso, campionato già vinto e con una partita da giocare: come preparerà la squadra a onorare l’ultimo impegno della stagione? Come è stata questa settimana per il suo Frosinone? Quali le sensazioni?

“E’ qualche settimana che viviamo con il sorriso. Ma con la solita serietà di sempre proviamo a mettere dentro allenamenti per presentarci agli impegni che abbiamo avuto e che ci attendono nel migliore dei modi”

E’ l’ultima giornata di un campionato favoloso. Siccome “spes ultima dea” le chiedo: chi scenderà in campo inizialmente? Nel match di Terni ci sarà spazio dal primo minuto per chi ha giocato meno in stagione?

“Sinceramente avrei potuto dirla ma ancora non la so, debbo capire bene come stanno i ragazzi. Qualcuno lo abbiamo preservato, qualcun altro si è allenato di più. Vogliamo scegliere la formazione migliore come sempre perché è nostro obiettivo giocare al massimo delle nostre possibilità. E perché è giusto e bello giocarla con questa modalità. Molto probabilmente penso che farò giocare Loria perché merita questo esordio. E’ un ragazzo che ha fatto tutti gli allenamenti al massimo, non è facile per il ruolo che ricopre e lui lo ha fatto in maniera egregia. Per quanto riguarda gli altri vedremo chi sta meglio ma proveremo sempre a mettere in campo una formazione equilibrata, sapendo che poi abbiamo sempre 5 ragazzi da far subentrare”.

Come ha vissuto questa settimana da campione per strada e nei luoghi dove ha incontrato i tifosi. Se la sta godendo? È una sensazione diversa dal mondiale vinto?

“I complimenti fanno sempre piacere, rimarranno un grande ricordo. Questo è un popolo di cuore che non ti fa mancare mai il sostegno, anche nelle situazioni difficili. E diventano una spinta maggiore”.

Per il Frosinone è l’ultima fatica. Chi vede favorita per i playoff ? Ora inizia un altro campionato come sempre?

“Ci sono ancora tante squadre in ballo e sono tutte molto forti. La griglia di partenza dà un piccolo vantaggio, saper di poter saltare il primo turno qualche vantaggio inevitabilmente te lo può dare fermo restando che all’interno ci sono squadre molto attrezzate e i dettagli faranno la differenza”.

Con quale spirito scenderete in campo venerdì? Lei ha sempre detto che le interessa la prestazione della squadra, quindi ‘come’ arrivano i risultati. Le chiedo allora: con la serie A già acquisita, se dovesse scegliere se tornare da Terni con una bella prestazione o con gli 80 punti in classifica cosa preferirebbe?

“Di solito quando fai le belle prestazioni prendi i punti, quindi punterei ancora alla bella prestazione cercando di andarci a prendere gli 80 punti che sarebbero un traguardo davvero incredibile”.

Se le chiedo di chiudere gli occhi e pensare ad un’immagine simbolo di questa stagione. Cosa mi risponde?

“Mi vengono in mente i 15” finali di Frosinone-Reggina, in cui io e tutti quanti abbiamo realizzato di aver compiuto qualcosa di grandissimo per cui l’emozione è stata immensa e la porteremo sempre con noi”.

