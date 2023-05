 TERNANA-FROSINONE 2-3, IL TABELLINO

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Defendi (36’ st Mazzarani), Sorensen, Diakite, Corrado; Coulibaly (36’ st Martella), Di Tacchio, Paghera (31’ st Proietti); Falletti; Partipilo (3’ st Capanni), Favilli (31’ st Donnarumma).

A disposizione: Krapikas, Vitali, Onesti, Ghiringhelli, Bogdan, Ndir, Ferrante.

Allenatore: Lucarelli.

FROSINONE (4-3-3): Loria; Monterisi, Lucioni, Kalaj, Cotali (36’ st Kujabi); Rohden, Boloca, Gelli (1’ st Kone); Insigne (24’ st Caso), Moro (13’ st Borrelli), Garritano (13’ st Selvini).

A disposizione: Turati, Kujabi, Szyminski, Bidaoui, Sampirisi, Baez, Mazzitelli, Oliveri.

Allenatore: Grosso.

Arbitro: signor Daniele Perenzoni di Rovereto (Tn); assistenti sigg. Pasquale De Meo di Foggia Tiziana Trasciatti di Foligno; Quarto Uomo signor Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Me); al Var signor Luca Banti di Livorno, Avar signor Daniele Paterna di Teramo.

Marcatore: 6’ pt Garritano (F), 30’ pt Favilli (T); 34’ pt Partipilo (T), 30’ st Lucioni (F), 32’ st Kone (F)

Note: spettatori: 4.037 (di cui 625 ospiti e 1.723 abbonati); incasso: euro 29.824,00; Rateo abbonati: euro 13.785,39; angoli: 6-3 per la Ternana; ammoniti: 46’ pt Boloca (F), 12’ st Falletti (T); recuperi: 2’ pt; 3’ st.

TERNI – Frosinone-cannibale, passa anche a Terni (2-3) e chiude a 80 punti un campionato favoloso culminato con la promozione in serie A. Al termine di 95’ doppio ribaltone al ‘Liberati’, con i canarini che nella ripresa passano definitivamente grazie alle reti di Lucioni per il 2-2 e Kone che fissa il successo. Le squadre erano andate al riposo nei primi 45’ con la Ternana avanti in rimonta per 2-1. Al gol di Garritano al 6’ risponde Favilli alla mezz’ora, 3’ dopo il gol del sorpasso di Partipilo. Frosinone nei primi 45’ poco fortunato sullo 0-1 e sul 2-1 entrambe le volte con Moro.