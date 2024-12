Una serata di festa e compagnia. Presso il teatro “Roma” è andata in scena la Festa di Natale delle giovanili del Frosinone Calcio. A condurre lo spettacolo il noto attore romano Antonio Giuliani che ha intrattenuto la platea per due ore di spettacolo regalando risate e allegria. Presenti anche altri attori illustri come Simone Metalli (in arte Geppo) e i Sequestrattori. Nel corso dello spettacolo sono intervenuti il coordinatore del settore giovanile Alessandro Danieli, il direttore area organizzativa, marketing e comunicazione del Frosinone Piero Doronzo e il Responsabile del Settore Giovanile Alessandro Frara. Proprio quest’ultimo ha speso alcune parole rivolte ai ragazzi delle giovanili: “A voi dico che quando giocate dovete pensare a divertirvi però dovete essere allo stesso tempo consapevoli che quando andate in giro con lo stemma del Frosinone Calcio portate per l’Italia dei colori e dei valori che dovete rispettare e onorare”. Durante la serata sono state proiettate le immagini della promozione in Serie B nel 2014 e la vittoria dei play-off nel 2018, in entrambi protagonista Frara: “Questi video sono significativi perché vi fanno capire quanto è importante l’attaccamento a un club e ad una maglia per ottenere qualcosa”. Presenti allo spettacolo alcuni delegati della Banca Popolare del Frusinate e l’associazione Scopriamo L’Autismo.