 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Ultimo weekend di gare del 2024 per il Settore Giovanile giallazzurro. Inizia la Primavera sabato contro il Pisa, impegno ostico per la squadra di mister Pesoli contro la terza in classifica. Doppio incrocio per Under 16 e Under 15 con il Napoli, per entrambe occasione ghiotta per restare agganciati al treno dei playoff. Turno di stop per Under 17, Under 14 Pro e Under 14 Elite che torneranno in campo nel 2025. Di seguito il programma completo.

PRIMAVERA: FROSINONE – PISA

Sabato 21 dicembre, ore 11.00, Città dello Sport – Ferentino (FR)

UNDER 16: FROSINONE – NAPOLI

Domenica 22 dicembre, ore 14:30, Capo i Prati – Fiuggi (FR)

UNDER 15: FROSINONE – NAPOLI

Domenica 22 dicembre, ore 12.00, Capo i Prati – Fiuggi (FR)