 LA PRESENTAZIONE UFFICIALE DI SENE, DISTEFANO E BEGIC

FROSINONE – STADIO BENITO STIRPE

Si parte con Sene

Il mio ruolo preferito? Preferisco giocare come punta ma faccio anche l’esterno. Non ho problemi mi adatto alle scelte del mister.

Come mi sono ambientato qui? Non ho avuto alcun tipo di problema qui a Frosinone, io devo pensare solo a dare tutto me stesso. La squadra è molto giovane ed io come altri ragazzi prenderemo esempio dai giocatori più esperti per migliorare.

La partita scorsa con il Pisa? Ci ha dato una giusta lezione. Per la prossima gara faremo di tutto per far tornare l’entusiasmo ai tifosi.

Fuori dal campo? Sono un ragazzo molto tranquillo e quando esco dagli allenamenti sono a casa, gioco alla Play Station e mi collego con i miei amici in Senegal in video chiamata. Quando ho iniziato a giocare con gli amici in Senegal non mi sarei aspettato di arrivare fin qui.

La caratteristica su cui devo lavorare? Il mio carattere da bambino era particolare, quando ho iniziato a giocare, mi innervosivo spesso, ora non più. Negli anni sono migliorato.

Distefano

Il mio ruolo preferito? Posso ricoprire molti ruoli, mi adatto facilmente in base alla volontà del mister.

Come è stato l’impatto con Frosinone? Positivo. Il direttore ha fatto un grandissimo lavoro scegliendo molti giovani di prospettiva. L’anno scorso è stata dura con una brutta retrocessione. Io ci tengo a fare bene e farò di tutto per portare in alto la squadra anche quest’anno.

La partita con il Pisa? La partita scorsa ci ha dato delle indicazioni. Sono sicuro che porteremo entusiasmo ad una piazza che sappiamo essere già molto calda.

Su cosa devo migliorare? Devo migliorare su tante cose, il mister mi aiuta tanto e mi affido ai giocatori piu esperti di me per migliorare ancora.

Come è il valore del campionato? La Serie B è un ottimo campionato molto equilibrato. Dobbiamo capirlo subito, dovremmo stare attenti alle varie insidie che si presenteranno durante il corso della stagione.

Cosa mi ha convinto a scegliere il Frosinone? Ha inciso il direttore e il mister, qui poi sono passati tanti giovani che hanno fatto bene e sono davvero felice.

Begic

Ambientamento? Tutto molto bello mi sento già a casa. Non ho avuto alcun tipo di problema.

La partita di Coppa Italia? Non posso dire molto per quanto riguarda la partita scorsa perché non ho giocato, ma l’ho vista da fuori. Sono sicuro che miglioreremo già dalla prossima in casa con la Sampdoria.

Come sono fuori dal campo? penso di essere una persona molto tranquilla. Al momento cerco solo di focalizzarmi sul migliorarmi giorno dopo giorno. Come hobby amo cucinare e so farlo bene. In generale mi piace stare in gruppo.

Che cosa mi caratterizza e su cosa devo lavorare? A me non piace perdere in qualsiasi contesto. Le caratteristiche sul campo, invece, sono quelle di puntare l’uomo, provare il dribbling. Anche lì, però, devo migliorare.

Cosa penso del valore del campionato? Il campionato è duro, sono arrivato qui perché ho voglia di giocare e far vedere a tutti cosa so fare. Sfortunatamente mi sono fatto male subito ma adesso sto abbastanza bene e ho ancora più voglia di tornare.

Cosa penso della piazza di Frosinone? La piazza è bellissima, la squadra vuole vincere e ho pensato subito che fosse la scelta giusta. Ho scelto in poco tempo.

