 LA CONFERENZA STAMPA DEL DIRETTORE ANGELOZZI

FROSINONE – STADIO BENITO STIRPE

Il primo intervento di giornata è del direttore Angelozzi: “Partiamo col dire che sono ragazzi che abbiamo scelto con piacere e che ci daranno grandi soddisfazioni. Noi abbiamo scelto loro e loro hanno scelto noi. Siamo felicissimi che siano qui, sono giocatori forti per il campionato di serie B.”

Riguardo Cittadini? “Ancora non sappiamo quanto tempo deve stare fermo. L’infortunio è stato serio. In questo periodo si è accanito il destino e cercheremo un sostituto con calma.”

Sul discorso relativo a giovani forti o giocatori di esperienza? “Sinceramente sono quattro anni che lavoro qui, la mia testa mi porta a ragionare. Mi piace lavorare con i giovani, non è detto che l’anziano ti possa migliorare. Io ho bisogno di persone che abbiamo voglia di lavorare. La cosa principale è avere una società forte che deve sostenersi con le vendite dei giocatori. Noi siamo in linea con il presidente su quella che è la strada ed è quella giusta”.

Situazione Brescianini e Caso? “Questa è di dominio pubblico. Stavamo lavorando per darlo al Napoli poi sono subentrati dei malintesi e a quel punto abbiamo deciso di far ritornare il giocatore a casa. Siamo dispiaciuti, ma è cosi, se non è tutto firmato capita che ci siano questi malintesi che fanno saltare l’affare. Ieri sera poi ci ha chiamato un’altra società e ora stiamo ‘lavorando’ con loro. Brescianini è un giocatore molto richiesto. Per quanto riguarda Caso a noi non è arrivato nulla, alla società non è arrivata nessuna richiesta.”

Rapporto con il Napoli? “Sono cose che succedono e non compromette nulla. Ci sono buoni rapporti con loro.”

La partita con il Pisa? “Prima di esprimere giudizi bisogna capire come va. Lunedi scorso abbiamo fatto una partita non all’altezza ma siamo in una fase di costruzione e dobbiamo avere il tempo di costruire. Con calma risolveremo tutto.”

Darboe? “Ha fatto la preparazione con la Roma ed è pronto a giocare. È contento di essere qui a Frosinone con noi.”

Ufficio Stampa Frosinone Calcio