 LA PRESENTAZIONE UFFICIALE DI BIRASCHI, SORRENTINO E MACHIN

Questa mattina allo stadio ‘Benito Stirpe’ si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei nuovi giocatori Davide Biraschi, Alessandro Sorrentino e José Machin. A presentare i giocatori alla stampa il Direttore dell’area tecnica Guido Angelozzi.

Davide Biraschi, difensore solido e versatile, è noto per la sua capacità di adattarsi a vari ruoli nella retroguardia. Si è affermato nella Serie A con il Genoa, dimostrando sempre grande determinazione e affidabilità in fase difensiva. Il difensore classe 1994 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2026.

Perché hai accettato il trasferimento a Frosinone?

“Ho parlato il 17 di agosto con il direttore Angelozzi. Avevo un po’ di proposte e dopo l’incontro con lui ho deciso. So come lavora, come ragiona. Sono contento della scelta perché è un club ambizioso”.

Questa squadra dove può arrivare?



“ Sin dal primo giorno che sono arrivato qui sono rimasto sorpreso, allenandomi ho visto quello che è stato costruito. Ho visto potenzialità dei miei compagni, per questo abbiamo l’obbligo di competere per traguardi importanti”.

Ti hanno messo sotto torchio in queste ultime partite?

“Si sono arrivato all’ultimo e non ho fatto una preparazione ottimale. Però con l’esperienza sto cercando di gestire i momenti. Adesso che abbiamo giocato tre partite in una settimana mi sento di essere in forma per continuare. Il saper gestire i novanta minuti è una cosa molto importante”.

Alessandro Sorrentino, giovane portiere italiano di talento, è stato considerato una promessa nel panorama calcistico nazionale. Dotato di ottimi riflessi e grande personalità tra i pali, ha iniziato la sua carriera con il Pescara, facendosi notare per il suo potenziale. L’estremo difensore classe 2002 arriva dal Monza a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2025.

Perché hai accettato il trasferimento a Frosinone?



“La mia scelta è stata fatta per trovare più spazio e per la mia crescita personale. Mi sono sentito a casa una volta arrivato qui. Conosco la società e sono molto contento della scelta fatta, spero di ripagare il pubblico”.

Dovrai lavorare sodo durante tutto il campionato per avere una maglia da titolare?

“Il ruolo del portiere è un ruolo delicato. Bisogna essere sempre concentrati e stare sul pezzo. L’estremo difensore deve sempre essere in condizione, se noi sbagliamo si prende gol. Bisogna lavorare tanto ”.

È una bella lotta con Cerofolini?

“Si, sarà una bella lotta con Cerofolini e con Frattali, hanno tanta esperienza. Mi piace mettermi in gioco e dovrò lavorare bene cercando di mettere in difficoltà il mister ogni giorno”.

Al Monza hai conosciuto Zerbin cosa ti ha detto?

“Ho parlato con lui, mi ha aiutato molto ma ho sentito anche Stefano Turati. Mi ha detto che Frosinone è una città bellissima con una tifoseria caldissima”.

José Machin, conosciuto anche come “Pepín”, è un centrocampista versatile e tecnico, originario della Guinea Equatoriale. Cresciuto calcisticamente in Italia, ha militato in vari club di Serie B e A, distinguendosi per la sua capacità di creare gioco e contribuire in entrambe le fasi del campo. Il centrocampista classe 1996 arriva a titolo temporaneo dal Monza e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2025.

Perché hai accettato il trasferimento a Frosinone?

“Dopo che ho saputo che dovevo andare via da Monza, ho parlato con il direttore e con il mister, mi hanno trasmesso la fiducia giusta. Sono pronto a saldare il debito con il direttore”.

Qual è il ruolo preferito?

“Diciamo che la mia posizione preferita è essere in campo in generale, poi mi adatto in funzione di quello che chiede l’allenatore. Posso fare più ruoli dalla mezz’ala al mediano ma sono sicuramente a mio agio dalla metà campo in su”.

Conosci l’ambiente e come ti sei inserito qui?

“Giocare contro il Frosinone è stato sempre difficile da avversario. La tifoseria è calda ed è una bella realtà. Sono contento e spero di ripagare questa fiducia il prima possibile rendendo felici i tifosi”.

