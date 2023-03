 LA SCOMPARSA DI LIVIO DA COL, IL CORDOGLIO DEL FROSINONE

Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe e l’intero Club giallazzurro sono vicini al dolore della famiglia Da Col per la scomparsa dell’indimenticato Livio, una delle ultime colonne di quel Frosinone che conquistò al termine della stagione 1965-‘66 la prima promozione nella serie C Unica. Livio è venuto a mancare nella notte tra domenica e lunedi dopo una breve malattia. Si caratterizzò tra i punti di forza della squadra, alla presidente il Cavalier Benito Stirpe, papà del patron giallazzurro Maurizio Stirpe e il fratello Roberto. Da Col, nato 78 anni fa a Villasanta (oggi provincia di Monza-Brianza), era un centrocampista arcigno, grande temperamento, generoso in campo e fuori. Arrivò a Frosinone dalla Sampdoria nella stagione 1964-’65, grazie ai buoni uffici della triade di presidenti Angelo Cristofari, Roberto Stirpe e Vincenzo Mossini con il massimo dirigente blucerchiato Lolli Ghetti, genovese ma originario di Ferentino. Vinse la stagione successiva il campionato storico all’ombra del Campanile, giocò ancora un campionato con la maglia giallazzurra prima di spostarsi a Sora e quindi ad Avezzano. Con il Frosinone collezionò 78 presenze con 2 reti. Sposato a Frosinone con la signora Oriana, la figlia Michela è stimata avvocato, Livio Da Col – cognato di un’altra gloria giallazzurra come Franco Gerli, scomparso anche lui qualche anno fa – si è stabilito nel capoluogo ciociaro portando sempre nel cuore la passione per il Frosinone, per il calcio e per l’atletica. E’ stato anche arbitro di Calcio A5 in diversi Enti di Promozione Sportiva.

I funerali verranno officiati martedi 28 marzo alle ore 15.30 nella Chiesa di Sant’Antonio nella parte alta di Frosinone.

Alla Famiglia giungano le sentite condoglianze da parte del massimo dirigente del Frosinone e di tutto il Club.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio