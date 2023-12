 LAZIO – FROSINONE | Info Utili per Settore Ospiti

In relazione alla gara Lazio-Frosinone in programma domani, venerdì 29 dicembre alle ore 20.45, i sostenitori del Frosinone Calcio che giungeranno nella Capitale per assistere all’incontro, dovranno parcheggiare le autovetture, i minivan/minibus e i pullman nell’area di parcheggio riservata in “Lungotevere della Vittoria“, da dove potranno raggiungere il settore a loro riservato attraverso percorsi pedonali predefiniti.

I tifosi ospiti in arrivo nella Capitale sono invitati ad utilizzare il seguente itinerario:

– Casello Roma Sud

– G.R.A. direzione Aurelia

– via Aurelia

– Piazza Irnerio

– via Baldo degli Ubaldi

– via Angelo Emo

– via Candia

– viale Giulio Cesare

– via Barletta

– viale Angelico

– piazzale Maresciallo Giardino

– Lungotevere della Vittoria

Si ricorda inoltre che i tagliandi saranno in vendita fino alle ore 19 di oggi giovedì 28 dicembre.

CLICCA QUI per consultare il documento informativo.