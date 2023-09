 LE PAROLE DEL DIFENSORE OKOLI

SALERNO – Davanti alle telecamere il difensore giallazzurro Okoli. Anche lui in grande evidenza soprattutto nel momento di massima spinta della Salernitana.

Okoli ammette: “Posso dire che qualcosa qui abbiamo lasciato però siamo consapevoli delle nostre qualità e della nostra forza, daremo di tutto nella prossima partita per fare in modo che questo non accada”.

Punti sfumati? “Cosa è mancato per chiuderla? Ci è mancato di essere più cinici e spietati sotto porta. Ci è mancata la zampata che permette di chiudere le azioni. Ma posso dire che al di là di tutto, la cosa che mi ha colpito di più qui a Frosinone è l’unità del gruppo. Con il mister stiamo lavorando molto bene e sono molto contento di far parte di questa squadra”.

Gli stimoli del tecnico: “Mister Di Francesco? E’ esigente, certo. Stiamo lavorando molto sui concetti della difesa a 4, lavorare sempre uniti è un passaggio fondamentale del suo ‘credo’. Lui ci tiene molto a questi aspetti”.

