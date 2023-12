 LE PAROLE DI KAIO JORGE A BOTTA CALDA

LECCE – Seconda gara da titolare per Kaio Jorge. E primo gol in serie A ma soprattutto primo gol a distanza di 26 mesi dalla rete firmata con la maglia della allora Juve Under 23 nel campionato di Lega Pro. Prima dell’infortunio e del lungo calvario.

Al momento del rigore cosa ti ha detto il tuo compagno Soulè?

“Gli ho detto: tu hai fatto sei gol finora e io sto tornando adesso. In allenamento li calcio spesso i rigori. Lui mi ha risposto: stai tranquillo e fai quello che ti senti di fare. Gliel’ho chiesto io, sentivo di poter fare gol”.

Che significa per te questo primo gol in serie A nonostante la sconfitta di oggi?

“Per me è stato molto importante perché praticamente da due anni ero fuori. Grazie A dio, all’appoggio della mia famiglia, sono tornato in campo. Aspetto di continuare su questo percorso per poter dimostrare ancora di più”.

Percepisci la fiducia da parte del tuo allenatore?

“Mi sento bene, sento di avere la giusta preparazione, sono pronto”

Quanto ti senti di poter dare al Frosinone?

“Ancora molto, ho appena iniziato a giocare. Conosco le mie capacità, la voglia di dimostrare a tutti quello che non ho potuto fare fino a poco tempo fa. Mi aspetto di fare ancora più gol per aiutare il Frosinone”.

Ti sei fatto un’idea perché questo Frosinone è a due facce?

“Penso che sia normale per ora. In casa siamo padroni delle partite, fuori è più difficile perché la squadra avversaria attacca di più. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile qui, loro se non sbaglio non vincevano da 12 gare”.

Quanto ti stuzzica l’idea di esserti sbloccato prima di 2 gare importanti come il Napoli in Coppa e la Juve in campionato?

“Io ho tanto da dimostrare, come ho detto. Qui ci sono tanti calciatori forti e dobbiamo sempre pensare per il meglio”

Tu sei uno dei più forti?

“Io spero solo di fare bene”.

