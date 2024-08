 LE PAROLE DI MARCHIZZA NEL POST GARA DI FROSINONE – PISA

Frosinone eliminato ai trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa, queste le parole di Riccardo Marchizza nel post gara:

“Difficile trovare una spiegazione, contro la Lazio abbiamo fatto vedere buone cose, ma oggi l’approccio alla gara è stato completamente sbagliato. Siamo una squadra che ha cambiato tanto, in costruzione, non è facile trovare gli equilibri in breve tempo. La ricetta per ripartire è una, lavoro quotidiano e tirare fuori il meglio di noi stessi, solo così potremo fare un bel campionato. Noi calciatori più esperti dovremo essere capaci di trasmettere ai più giovani i valori di questa maglia, per giocare un campionato da vertice come merita il Frosinone”.