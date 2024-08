 LE PAROLE DI MISTER VIVARINI POST FROSINONE – PISA

Sconfitta per i giallazzurri e conseguente eliminazione dalla Coppa Italia Frecciarossa, allo ‘Stirpe’ il Pisa si impone 3-0. Queste le parole nel post gara del tecnico del Frosinone Vincenzo Vivarini.

“Sono partite di inizio stagione, ma ho notato una mancanza totale sotto l’aspetto caratteriale e dell’aggressività. La squadra ha fatto una partita molto blanda e di conseguenza abbiamo perso tutti i duelli. Devo dire che abbiamo provato a fare ciò che dovevamo, ma soffrendo una squadra fisicamente già pronta e con le idee chiare. In questi giorni dovremo lavorare sull’approccio alla partita, perché in Serie B non puoi permetterti di avere questo atteggiamento. C’è una settimana di tempo e dobbiamo velocemente capire ciò che è successo questa sera. In attacco siamo stati molto disordinati, non abbiamo mai cercato le combinazioni giuste e ci siamo trovati di conseguenza nelle posizioni sbagliate. Pecorino mi è piaciuto, nonostante i ritmi bassi Emanuele si è fatto subito sentire”.