 LE PAROLE DI MAZZITELLI IN MIXED ZONE

FROSINONE – A fine gara in mixed è stata la volta di Mazzitelli, per lui nessun gol ma una prestazione da infiocchettare, due incroci dei pali e un pallone che ha accarezzato il sette della porta di Berisha.

“In allenamento sono bravo a colpire i legni – prova a scherzarci sopra il centrocampista romano -. Sono contentissimo della vittoria, era fondamentale per noi. Poi è chiaro, fa piacere segnare e speriamo che la prossima volta il pallone va dentro. Io se fossi stato a Cagliari? Il calcio è troppo imprevedibile. E poi non possiamo mettere a rischio le partite, dobbiamo lavorare su certi aspetti. Oggi abbiamo dominato, poteva finire anche 3-0. Io è vero che ho un po’ più di esperienze ma nel calcio da solo non si può fare niente. Abbiamo bisogno di tutti, quelli che sono entrati e quelli che sono rimasti in panchina. Le partite non finiscono mai e noi dobbiamo starci sempre dentro, fino a quando l’arbitro non fischia la fine. Mi diverto molto giocare in questo Frosinone. I ragazzi che sono arrivati poi sono tutti bravi, con tanta voglia di diventare forti e lo dimostrano ogni giorno negli allenamenti. La nostra squadra è piena di stranieri, speriamo che imparino presto l’italiano tutti così è anche più facile comunicare”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio