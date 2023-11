 TUTTE LE CURIOSITA’ POST FROSINONE-EMPOLI

Tutte le curiosità del post gara Frosinone-Empoli (fonte opta).

Arijon Ibrahimovic, alla prima da titolare in Serie A, è il giocatore più giovane ad aver sia segnato che fornito un assist nella stessa partita nei cinque grandi campionati europei in questa stagione (Dicembre 2005).

Solo Salvatore Foti (17 anni e 188 giorni) e Mario Balotelli (17 anni e 238 giorni) hanno segnato e servito assist da più giovani nella stessa partita di Serie A rispetto ad Arijon Ibrahimovic (17 anni e 330 giorni) nelle ultime 20 stagioni (2004/05).

Arijon Ibrahimovic (dicembre 2005) è il giocatore più giovane ad aver contribuito ad almeno due gol in questa Serie A, solo Eli Junior Kroupi (Lorient, 2006) e Warren Zaire-Emery (Psg, 2006) hanno preso parte a più marcature tra i giocatori nati dopo di lui nei cinque grandi campionati europei.

Marvin Çuni ha realizzato il primo gol in Serie A con il suo primo tiro nello specchio della porta nella competizione, il sesto in generale.

Il Frosinone è la squadra che ha mandato in gol più giocatori nati dopo il 2000 in questa Serie A, sei; oltre Çuni (2001) e Ibrahimovic (2005), anche Brescianini (2000), Ilario Monterisi (2001), Reinier (2002) e Matías Soulé (2003).

Con la rete di Marvin Çuni e Arijon Ibrahimovic, il Frosinone ha mandato in gol 11 giocatori diversi in questa Serie A, nessuna squadra ha fatto meglio (11, come la Roma).

Il Frosinone ha colpito nove legni in questa Serie A, meno solo rispetto all’Athletic Club (10) nei cinque grandi campionati europei in questa stagione.