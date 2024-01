 LE PAROLE DI MISTER DI FRANCESCO PRE ATALANTA-FROSINONE

Le parole di mister Di Francesco in vista della gara di lunedi sera a Bergamo contro l’Atalanta.

Smaltita la sconfitta di Coppa Italia, competizione nella quale per la prima volta nella sua storia il Frosinone ha raggiunto i quarti, adesso si torna a parlare di campionato. Che partita ci aspetta lunedì contro l’Atalanta?

“Sicuramente sarà una partita difficilissima contro una squadra che arriva da un’ottima gara contro il Milan, hanno entusiasmo anche nell’ambiente. A questo va aggiunto uno stadio che si fa sentire, con una tifoseria importante. Noi dobbiamo approcciare meglio rispetto all’ultima nostra partita, nonostante i ragazzi abbiano dato tutto i ragazzi debbono migliorare nell’approccio alla partita, alzare l’attenzione in ogni momento della gara ed è quello su cui stiamo lavorando principalmente”.

All’andata il 2-1 per il Frosinone frutto di un tris perfetto: imprevedibilità, entusiasmo e compattezza. Si superano sempre così certi ostacoli anche nel ritorno?

“Non dobbiamo perdere quella che è la nostra identità sicuramente. Sappiamo dove andare a migliorare, specialmente per tornare a fare risultato. Debbo dire che in tutte le partite, togliendo questa di Coppa Italia dalla quale siamo uscito troppo presto dalla contesa, la squadra ha sempre dimostrato di giocarsela fino alla fine. Il messaggio che deve passare non è solo quello di giocarsela ma nei momenti nei quali c’è da stringere i denti, dobbiamo imparare ad essere più compatti ed ordinati, cercare di portare con maggiore determinazione il risultato a casa”.

Mister ci può fare il punto sugli indisponibili? Monterisi e Cuni come stanno?

“Non avremo a disposizione Monterisi per il problema alla caviglia, anzi il ragazzo è stato finora eccezionale nel mettersi a disposizione nonostante non avesse i legamenti non a posto e con una caviglia in grandissimo disordine ha giocato anche in condizioni di grandi difficoltà per lui. Per questo va ringraziato. Non ci sarà Cuni, rimasto a Frosinone a causa di una brutta influenza e poi i soliti infortunati (Marchizza, Oyono, Baez, Kalaj). Dopo l’allenamento di oggi ho tutti a disposizione compreso l’ultimo arrivato Bonifazi”.

