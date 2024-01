 JUVENTUS – FROSINONE | Info Utili per Settore Ospiti

Il Frosinone Calcio comunica che dalle ore 10 di mercoledì 17 gennaio 2024, saranno in vendita i tagliandi per la gara Juventus-Frosinone, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A Tim, in programma domenica 25 febbraio alle ore 12.30.

– prezzo del tagliando INTERO € 35,00 + commissioni web;

– termine vendite sabato 24 febbraio 2024 alle ore 19:00.

La vendita sarà riservata ai soli possessori di tessera di Fidelizzazione del Frosinone Calcio.

I biglietti del settore Ospiti potranno essere acquistati esclusivamente sul sito Web di Juventus al Link:

https://www.juventus.com/it/biglietti/standard/prima-squadra-maschile/juventus-frosinone-serie-a-2023-2024

In relazione a quanto disposto dall’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni i tifosi del Frosinone Calcio potranno far pervenire le richieste, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni:

richiesta.striscioni@juventus.com

MAPPA INGRESSO OSPITI

CODICE DI CONDOTTA