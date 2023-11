 LE PAROLE DI MONTERISI A BOTTA CALDA

FROSINONE – E’ ora ci sarà la fila per farsi raccontare la storia che conoscono tutti. Una storia che ormai Ilario Monterisi ha riposto gelosamente nel cassetto dei bei ricordi perché lui guarda avanti e la prospettiva è fare bene con la maglia giallazzurra e conquistare la salvezza. Magari con un occhio rivolto all’azzurro. La sua storia è quella del difensore esordiente in serie A che al Frosinone ha portato in dote 2 gol pesantissimi in termini di punti: il raddoppio all’Atalanta al 24’ del primo tempo che di fatto permise di vanificare la rete di Zapata e il gol-partita di oggi al Genoa. Sei punti d’oro.

Monterisi, ti abbiamo visto festeggiare dopo il gol all’Atalanta che non lotta certamente per la salvezza e oggi hai fatto gol al Genoa. Sei un difensore o vuoi diventare altro?

“Dico prima di tutto che sono molto contento, soprattutto perché sono stati due gol decisivi per il Frosinone e poi ottenuti davanti al nostro pubblico sempre strepitoso”.

Con due gol hai portato 6 punti. Dopo quello di oggi vi siete scatenati, gente in campo, abbracci: è forse questa l’immagine più bella…

“Stiamo creando un grandissimo gruppo, entrare in campo tutti insieme non pensiate che sia una cosa scontata. Questo gruppo ci porterà alla salvezza spero il prima possibile. Mi piace evidenziare l’importanza della nostra compattezza”.

Oggi il Genoa ha creato tanto, però vince il Frosinone. Sono queste le vittorie che possono fare la differenza?

“Sicuramente quei due punti in più che ci permette di riprendere qualcosa che abbiamo perso nel cammino. Non possiamo prendere solo noi i gol all’ultimo…”.

Potete fare qualcosa in più fuori?

“Non ci manca nulla, forse qualche partita non è andata come doveva andare. Però dobbiamo fare le prestazioni come ci chiede il mister e fuori casa le abbiamo fatte. Prima o poi arriveranno le vittorie anche fuori”.

In cosa sta facendo la differenza Di Francesco?

“Lui fa la differenza ogni giorno. Ci entra dentro, ci trasmette tutto sia calcisticamente che umanamente. E’ un grandissimo allenatore e un grandissimo uomo. E con tutto il suo staff ci indirizza sulla strada da percorrere e noi lo stiamo ripagando”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio