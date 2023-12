 LE PAROLE DI SOULè A BOTTA CALDA

ROMA – E’ stato ancora una volta il fulcro del Frosinone, almeno fino a quando la squadra giallazzurra è stata in grado di reggere il confronto. Soulé – settimo gol per lui – ha portato in vantaggio i canarini e nonostante l’attenzione dei biancocelesti fosse molto concentrata sui suoi movimenti ha deliziato la platea dell’Olimpico e il gioco della formazione di Di Francesco fino al ribaltone.

A fine gara le parole dell’argentino a Dazn, velate di comprensibile amarezza: “Il risultato finale non ci lascia molto contenti perché dopo il gol del nostro vantaggio siamo calati e dobbiamo prestare maggiore attenzione e cercare di non incorrere ancora in questi momenti, specialmente nel finale di gara. Chiaramente siamo dispiaciuti perché a livello generale avevamo fatto una buona partita. Ci manca di alzare la tensione e l’attenzione negli ultimi 20 minuti se vogliamo portare a casa i risultati e rimanere in serie A”.

“Purtroppo nelle ultime partite non abbiamo mosso la nostra classifica. Anche se il bilancio di questi primi 6 mesi è buono, non ce lo aspettavamo. Ci siamo mossi bene anche nei confronti con le squadre molto forti, contro le big ma complessivamente siamo andati bene anche con altre. Purtroppo sono stati commessi degli errori di troppo.”

“Siamo dispiaciuti, è importante anche parlare tra noi in campo perché fino al 70° avevamo fatto bene. Poi all’improvviso ci sono queste pause, sono tante volte che succede. Noi proviamo sempre a giocare, a dare tutto, ma c’è da migliorare tanto per questi sei mesi che mancano alla fine del campionato. Se resto al Frosinone? Penso di sì, rimarrò fino alla fine del campionato”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio