 LE PAROLE DI TURATI E MONTERISI IN SALA STAMPA

FROSINONE – Due giallazzurri della promozione, di ritorno al Frosinone, hanno inaugurato la nuova sala stampa. A rispondere alle domande dei cronisti è toccato a Turati e Monterisi.

Turati, il gol del nostro vantaggio è stato un capolavoro: quanto è stato preparato e quanto una tua genialata?

“Non è stata una genialata, sono cose che stiamo provando dal primo giorno del ritiro. Abbiamo fatto una mezza finta io e Mazzitelli, è venuta bene”.

Monterisi, oggi hai fatto la tua bella prestazione dopo averci salutato a fine stagione…

“Sono molto contento, senza dubbio. All’inizio non me lo aspettavo di tornare, poi c’è stata questa occasione: il Direttore mi ha chiamato e io ho risposto senza esitare”.

Turati, la sera del 1 maggio, quella della promozione, in conferenza stampa dicesti che non dipendeva da te tornare al Frosinone. Quanto hai spinto a livello personale?

“In realtà alle 23.30 del 1 maggio avevo chiesto di tornare qui ma per ovvie ragioni certe cose non si potevano dire”.

Monterisi, buone le indicazioni per il pacchetto arretrato stasera. Come ti sei trovato con Romagnoli?

“Secondo me abbiamo giocato una buona partita, seguendo quanto ci ha chiesto il mister. Con Romagnoli ci siamo trovati bene sin da subito, lui ha tanta esperienza”.

Turati, mentalmente quanto pesa il pensiero di doversi ripetere anche quest’anno?

“In realtà stiamo vivendo questo momento in maniera molto leggera. Oggi abbiamo giocato una gara dal punto di vista tecnico-tattico molto bella, dimostrando di voler e saper giocare al calciò. Per quanto riguarda la mia stagione sarà sicuramente diversa ma non ho paura. Siamo qui per cercare di portare a casa l’obiettivo, non per chiacchierare”.

Per entrambi: la differenza che state notando tra Grosso e Di Francesco?

Monterisi: “Sono grandissimi allenatori che gestiscono benissimo il gruppo e sanno valorizzare i giovani. Bravi in campo e fuori”.

Turati: “Di differenze non ne ho notate tante, la similitudine tra i due è anche la grande energia che mettono in campo. Dall’inizio alla fine degli allenamenti non ci mollano un secondo”.

Monterisi, con Grosso hai giocato più da terzino destro. Ora con Di Francesco giochi da centrale. Dove ti trovi meglio?

“Io sin da piccolo nasco difensore centrale, mister Grosso ha preferito farmi giocare da terzino ma nessun problema ad adattarmi. Non ho preferenza, a me interessa dare un contributo alla squadra e soprattutto alle idee di mister Di Francesco”.

