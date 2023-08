 FROSINONE, LE MAGLIE GIA’ FANNO BATTERE I CUORI

FROSINONE – Il palcoscenico inedito del ‘Benito Stirpe-Psc Arena’, la prima serata dell’ultimo giorno di luglio, la calura dei giorni scorsi ampiamente diluita da un ‘venticello’ che anche la Città Eterna invidierebbe. E poi l’attesa, tanta. Questo lunedi infatti è stato il giorno della presentazione delle maglie che accompagneranno Turati & soci nel terzo campionato di serie A della storia del Club giallazzurro. Una ‘Trama di gioco’ – da qui il nome dato a questa ‘prima’ così intrigante – che ha voluto rappresentare il fil rouge della stagione trionfante che il Frosinone si è lasciata alle spalle. Tutto magicamente costruito dal lavoro dell’Ufficio Marketing & Comunicazione del Frosinone che fa riferimento al direttore Salvatore Gualtieri, grazie anche alla proficua e sempre attiva collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti del Capoluogo, da diversi anni impegnata nei progetti artistici veicolati e coordinati dalla responsabile Eventi del Frosinone, Clara Papa, regista dietro le quinte del ‘vernissage’. La presentazione è affidata ad Alessandro Andrelli, la voce ufficiale di Radio Day. E l’intera serata è stata ripresa da Extra Tv, altra emittente da sempre vicina al Frosinone.

Bella, sbarazzina ma allo stesso tempo sobria la sfilata di modelli della stessa Accademia delle Belle Arti, culminata con l’ingresso in campo dal ‘tunnel’ di tante battaglie sportive dei calciatori: il centrocampista Luca Mazzitelli (maglia gialla), il terzino destro Anthony Oyono (maglia bianca), il terzino sinistro Riccardo Marchizza (maglia royal), il portiere Stefano Turati (maglia prugna), il collega Lorenzo Palmisani e il portiere della squadra femminile di serie C, Angela Ruotolo. Nel parterre gli sponsor che hanno voluto unire il loro nome a quello del Frosinone sulle maglie ufficiali: dallo sponsor storico, la Banca Popolare del Frusinate, all’Acqua di Fiuggi, da Iperdem a Orsolini.

A fare gli onori di casa è il direttore Marketing e Comunicazione-Rapporti Istituzionali, Salvatore Gualtieri. A lui il compito di illustrare il progetto 2023-’24 del brand-Frosinone. “E’ la prima volta di una presentazione delle maglie dentro lo Stadio. Il ringraziamento, oltre che ai presenti in tribuna, va all’Accademia delle Belle Arti che ha prestato un’opera importante durante l’anno, partita dopo partita. I lavori che vedete esposti sono tutti frutto della loro massima espressione artistica. Questo evento mi ha davvero emozionato – ha rilevato il dirigente – debbo fare i complimenti alla nostra responsabile Eventi, Clara Papa, che ha seguito passo dopo passo la nascita e l’evoluzione dell’evento fino alla ‘messa in opera’ di questa sera. Bello, elegante, sobrio ed emozionante. E allo stesso tempo ringrazio gli sponsor di maglia. Dagli sponsor che ci sostengono da anni ad altri sponsor, ugualmente noti, che si sono avvicinati al Frosinone Calcio ed hanno inteso proseguire la collaborazione avviata. Ringrazio Meglio Banca della Banca Popolare del Frusinate, sponsor storico da oltre 20 anni, presente con il consigliere dottor Luigi Conti. La new entry stagionale sulla maglia per noi è Acqua Fiuggi, brand internazionale che non ha bisogno di presentazioni, qui presente con l’ad Gianfranco Battisti. E poi un altro sponsor che ci segue da anni, Orsolini, presente con la dottoressa Giulia Orsolini. E quindi Iperdem, nuovo sponsor di maglia presente con investimenti importanti sul territorio, rappresentato dalla Proprietà nella persona del dottor Marco De Sanctis. Sono particolarmente orgoglioso di un aspetto – ha concluso Gualtieri -: l’intero evento è stato ‘fatto’ in casa, interamente ‘made in Frosinone’. E allo stesso tempo sono orgoglioso anche del fatto che i quattro sponsor di maglia tutti del territorio. Vuol dire che c’è una grande passione per questi colori”.

Prima degli interventi degli altri sponsor di maglia, due interessanti presentazioni annunciate da Alessandro Andrelli. La prima ha riguardato la collaborazione con Psycos di Andrea Fiormonte – allievo anche lui dell’Accademia – che arricchirà il brand-Frosinone con una nuova linea ‘sneakers’ per celebrare la conquista della serie A. Presto sarà a disposizione nello Store del Club. E poi è stato presentato un abito realizzato dalla professoressa Alessandra Di Pofi, docente di Fashion dell’Accademia, creato con ben ‘1928’ (curiosamente l’anno di nascita del Frosinone Calcio) braccialetti inutilizzati dell’Area Hospitality durante le 19 gare della scorsa stagione.

La carrellata degli interventi degli sponsor è proseguita con il dottor Conti della Bpf (“mi fa piacere evidenziare il lavoro dello staff di Gualtieri, che saputo coniugare la presenza degli sponsor del territorio, di una Università delle Belle Arti, coinvolgendo nel progetto personale docente e alunni stessi che hanno partecipato alla costruzione di un modello che va oltre i confini nazionali…”), con l’ad di Acqua e Terme di Fiuggi, Battisti (“siamo una new entry anche se il rapporto tra Frosinone e Fiuggi è ben più datato nel tempo, la cosa ci inorgoglisce perché fa riferimento al territorio, come per la stessa Banca. Abbiamo rilevato con altri Soci gli asset del marchio Fiuggi e contiamo con il Frosinone Calcio di esportarlo anche in tutta Europa. La nostra sponsorizzazione non sarà presente solo sulla maglia ma in tutti i touch-point presenti nello Stadio”). E’ intervenuto quindi De Sanctis della Iperdem (“per la prima volta la nostra azienda viene accostata ad una squadra di calcio di questo livello. La nostra azienda ha il suo business su Roma, lo scorso anno abbiamo deciso di investire su Frosinone e l’esperienza è stata largamente positiva. Vogliamo continuare ad investire su questo territorio e quale migliore occasione se non quella di avvicinarci al Frosinone Calcio? Lo scorso anno abbiamo inaugurato all’interno del nostro punto vendita un’area espositiva del Frosinone che abbiamo intenzione di ampliare, anche grazie alla promozione in serie A”) e della Orsolini (“abbiamo deciso di stare vicino al Frosinone Calcio, ci sentiamo un’azienda del territorio visto che siamo qui da 12 anni con un punto vendita a Patrica e quest’anno sarà il terzo consecutivo di collaborazione con il Club giallazzurro. Come il Frosinone crediamo negli stessi valori: competenza, professionalità, sostenibilità e l’ambizione di diventare grandi a livello internazionale”). Gran finale da applausi, 35’ volati via con il giusto tocco di eleganza e sobrietà. Sotto quelle maglie dovrà battere il grande cuore del Frosinone.

