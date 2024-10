 LEGA B E KOMEN ITALIA INSIEME PER LA SALUTE DELLE DONNE

Il calcio ancora una volta al fianco delle donne. In occasione del Mese Internazionale di Sensibilizzazione sui Tumori del Seno, la Lega B si schiera anche questa stagione al fianco di Komen Italia e della sua campagna che vede il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e di Fondazione Pubblicità Progresso. Prosegue così il progetto intitolato “La Prevenzione è il nostro Capolavoro”, nato per sensibilizzare l’opinione pubblica verso la cura della propria salute e l’adozione di stili di vita sani.

Durante la 9a giornata della Serie BKT, la Lega B si farà promotrice e portavoce della campagna di Komen Italia attraverso una serie di attività quali grafiche tv e social, striscione in campo, videospot e messaggio speaker negli stadi. In particolare, le società scenderanno in campo indossando l’iconico “ribbon rosa”, il fiocco simbolo dell’iniziativa, che nel mese di ottobre veste simbolicamente celebri luoghi storico-artistici del territorio nazionale come il Colosseo, il Teatro Massimo e la Galleria Museo Villa Borghese, ma anche realtà istituzionali quali Montecitorio e il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

“Desidero esprimere il forte sostegno della Lega B a Komen Italia e alla loro straordinaria campagna di sensibilizzazione contro i tumori al seno – evidenzia il presidente Mauro Balata -. Si tratta di un tema di fondamentale importanza che tocca la vita di molte donne e delle loro famiglie e il nostro impegno nella lotta contro questa patologia è imprescindibile. La diagnosi precoce costituisce uno strumento chiave per la tutela della salute femminile, così come contribuire a diffondere informazioni promuovendo iniziative che incoraggino la cultura della prevenzione. Attraverso il nostro ruolo nel mondo dello sport, vogliamo raggiungere un pubblico ampio e sensibilizzarlo sull’importanza di controlli regolari e di uno stile di vita sano. Invitiamo tutti i tifosi e le comunità a unirsi a noi in questa causa, perché insieme possiamo fare la differenza. Ogni gesto, ogni parola e ogni azione possono contribuire a salvare vite e a dare speranza”.

“Lo sport unisce e fa stare bene, e, per noi di Komen Italia, avere al nostro fianco il mondo del calcio in questa importante occasione di sensibilizzazione, è fondamentale per diffondere il più possibile il messaggio di prevenzione, a sostegno della salute femminile” ha dichiarato la Presidente di Komen Italia, Daniela Terribile. “Siamo molto orgogliosi che la Lega di Serie B abbia aderito alla Campagna nazionale ‘La Prevenzione è il nostro Capolavoro, e che tutti i calciatori e le società scendano in campo con il ribbon rosa, condividendo questo grande gesto di solidarietà collettiva che colorerà in rosa gli stadi di Brescia, Bari, Carrara, Cesena, Cittadella, Castellammare di Stabia, Modena, Reggio Emilia, Salerno e Bolzano.”

L’Associazione

Komen Italia è un’organizzazione basata sul volontariato, da 25 anni in prima linea nella lotta dei tumori al seno sul territorio nazionale. Grazie anche ad una fitta rete di oltre 2.000 volontari, Komen Italia ha svolto ad oggi oltre 1.300 “Giornate di Promozione della Salute Femminile” in 17 regioni italiane, offrendo a 265.000 donne prestazioni mediche gratuite. Con la diagnosi precoce (1 donna su 9 sviluppa un tumore del seno nel corso della propria vita) è possibile curare meglio la malattia, con percorsi di cura meno invasivi, e con percentuali di guarigione che possono superare il 90%”.

La diagnosi precoce può salvare la vita – www.prevenzione.komen.it