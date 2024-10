 ALLENAMENTO 17 OTTOBRE

Seduta pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ per i giallazzurri che vedono sempre più vicino l’appuntamento di domenica in casa della Reggiana. La squadra di mister Vivarini è scesa in campo, dopo la riunione tecnica in sala video, per svolgere lavori di attivazione, esercitazioni sulla fase difensiva e partita finale. Alla seduta odierna hanno preso parte tutti i Nazionali, che dalla mattinata di oggi hanno fatto rientro a Frosinone, mettendosi così a disposizione del tecnico giallazzurro. Domani mattina nuovo allenamento a Ferentino.