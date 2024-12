 MANTOVA – FROSINONE, LA BIGLIETTERIA

Il Frosinone Calcio comunica che per la gara MANTOVA-FROSINONE, valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma Sabato 21 dicembre alle ore 15.00, la vendita per la tifoseria ospite sarà attiva da lunedì 16 dicembre, dalle ore 10,00 fino a venerdì 20 dicembre 2024 alle 19.00 presso i punti vendita Ticketone e online sul sito ticketone.it.

Il costo è di € 20,00 + diritti di prevendita

Il giorno gara non sarà possibile acquistare il biglietto presso i botteghini dello Stadio. PERCORSO STADIO