 CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER GRECO

Frosinone – Le parole del mister Leandro Greco dopo la sconfitta casalinga con il Sassuolo.

Mister, oggi avete fatto una buona prestazione. Ci ha puniti un gol fortunoso. Cosa ne pensa?

“Si oggi devo fare i complimenti alla squadra. Sono molto dispiaciuto perché hanno dato molto in campo contro una squadra dalle grandi qualità. Abbiamo fatto una partita giusta. È un altro step nel nostro percorso, peccato non poter portare a casa nulla ma siamo già concentrati sulla prossima partita”.

Begic ultimamente sta fornendo buone prestazioni. Anche oggi ha partecipato molto bene al gioco e si sta mettendo in mostra, cosa ne pensa?

“Ma io credo che stanno giocando bene un po’ tutti. È il contesto che permette a questi ragazzi di migliorare le proprie qualità. Ha tanto ancora da migliorare dato che è un ragazzo molto giovane. Sta facendo bene perché la squadra lo sta aiutando. Oltre a lui anche Barcella, Cichella e Vural stanno facendo ottime prestazioni. Faccio fatica a trovare qualcuno che non ha lavorato nel modo corretto”.

Come sta Partipilo?

” Siamo contenti che Anthony sia tornato a giocare. È chiaro che ha bisogno di lavorare per trovare il ritmo partita che ha perso durante questo lungo infortunio”.

Nonostante la sconfitta, questa partita potrà dare uno stimolo per il futuro?

“È un percorso lungo, dobbiamo ancora lavorare molto. Oggi secondo me abbiamo messo un altro mattoncino sul nostro percorso. Da questo punto di vista sono soddisfatto. Il risultato non ci aiuta ma fa parte del gioco. Ci dispiace soprattutto per i ragazzi dato che oggi hanno dimostrato di essere molto competitivi”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio