 MODENA-FROSINONE 0-1, IL TABELLINO

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Pergreffi, Cittadini, Azzi; Armellino (11’ st Panada), Gerli (11’ st Magnino), Gargiulo (28’ st Battistella); Mosti (11’ st Tremolada); Diaw, Falcinelli (35’ st Bonfanti). A disposizione: Narciso, Ponsi, Silvestri, Minesso, Giovannini, De Maio, Renzetti. Allenatore: Tesser FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Lucioni, Szyminski, Cotali; Boloca, Kone; Rohden (22’ st Lulic), Garritano (22’ st Ciervo), Caso (22’ st Bocic); Mulattieri (41’ st Borrelli).

A disposizione: Loria, Marcianò, Haoudi, Kalaj, Monterisi, Oliveri, Bracaglia.

Allenatore: Grosso.

Arbitro: Signora Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno; Assistenti sigg. Valerio Colarossi di Roma2 e Vito Mastrodonato di Molfetta (Ba); Quarto Uomo sig. Valerio Crezzini di Siena; Var sig. Valerio Minelli di Varese, Avar sig. Edoardo Raspollini di Livorno.

Marcatore: 34’ pt Rohden (F).

Note: spettatori: 7.000 circa (in curva ospiti circa 50 tifosi del Frosinone); angoli: 7-5 per il Frosinone; ammoniti: 47’ pt Lucioni (F), 5’ st Kone (F), 33’ st Turati (F), 41’ st Boloca (F); recuperi: 3’ pt; 6’ st.

MODENA – Con una prestazione accorta, per larghi tratti anche autorevole e grazie ad un gol di Rohden servito da Garritano, il Frosinone vince dopo 13 anni a Modena e incassa la vittoria all’esordio del campionato di serie B al termine di una gara durata 100’ tondi. Modena fuoco di paglia in avvio, cin Falcinelli che liscia un pallone invitante di Pergreffi, poi in campo c’è solo la squadra di Grosso che legittima il predominio tecnico e tattico dei primi 45’ con la rete al 34’ dello svedese. Nella ripresa la squadra di Tesser cambia lo spartito, alza il baricentro ma la difesa del Frosinone tiene bene l’onda d’urto mettendo in evidenza anche un Turati eccellente. La squadra di Grosso non abbassa il baricentro e dopo la girandola di cambio sfiora il raddoppio con Ciervo che si vede negare la gioia del gol per due volte di fila nel giro di 30 secondi da Gagno.