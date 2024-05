 MONZA-FROSINONE 0-1 DOPO 45′

MONZA (4-2-3-1): Sorrentino; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Kyriakopoulos; Bondo, Gagliardini; Colpani, Pessina, Dany Mota; Djuric.

A disposizione: Mazza, Gori, Donati, Caldirola, Akpa Akpro, Colombo, Caprari, Pedro Pereira, Zerbin, V. Carboni, D’Ambrosio, Ferraris, Vignato S.

Allenatore: Palladino.

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Harroui; Soulé, Cheddira.

A disposizione: Frattali, Palmisani, Marchizza, Baez, Kaio Jorge, Cuni, Reinier, Gelli, Garritano, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi, Bonifazi, Mazzitelli, Lusuardi.

Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: signor Michael Fabbri di Ravenna; assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Dario Garzelli di Livorno; Quarto Uomo Matteo Marcenaro di Genova; Var Rosario Abisso di Palermo, Avar Federico La Penna di Roma 1.

Marcatore: 9’ pt Cheddira (F)

Note: spettatori: 12.306 (447 tifosi giallazzurri) per un incasso di euro 215.196,94 compresa la quota abbonati; angoli: 2-0 per il Frosinone; ammoniti: 28’ pt Bondo (M); recuperi: 2’ pt;

MONZA – Al termine dei primi 45’ Frosinone al riposo in vantaggio grazie al gol realizzato di testa al 9’ da Cheddira su assist di Harruoi che poi non concretizza una ghiotta occasione a metà della prima frazione di tempo. Allo scadere il Monza ha un sussulto e con Colpani colpisce la base de palo.

GLI SCHIERAMENTI – Nel Monza due novità nel 4-2-3-1 dal 1’: in porta va Sorrentino, ex Primavera del Pescara da due anni in maglia biancorossa e in mediana c’è Gagliardini in coppia con Bondo. La difesa è la stessa di Firenze, con Izzo e Pablo Marì centrali, Birindelli terzino destro e Kyryakopoulos omologo mancino. Alle spalle della punta Djuric una batteria di trequartisti formata da Colpani, Pessina e Dany Mota pronti a scambiarsi le posizioni.

Di Francesco recupera Romagnoli nella formazione titolare, rilancia dal 1’ Harroui dopo i 19’ con l’Inter e porta Mazzitelli in panchina. In porta c’è Cerofolini, nel pacchetto a tre della difesa Romagnoli si riprende la posizione centrale, Okoli va sul centrosinistra e Lirola tiene il centrodestra. Sulle corsie alte Valeri e Zortea, Barrenchea e Brescianini in mediana. Quindi Harroui alle spalle della coppia Soulé-Cheddira. Panchina per 15, tribuna per Kvernadze e Seck.

CHEDDIRA DI TESTA, FROSINONE AVANTI – Pronti e via, due giri di lancette e sull’asse Colpani-Djuric il Monza colleziona un’occasione, colpo di testa alto oltre la traversa con Cerofolini a fare buona guardia. Il Monza spinge sulla catena di destra, il Frosinone compatto e attento. Attacca la squadra di Di Francesco che dopo un paio di tentativi di aggiramento della difesa brianzola ma senza trovare la zuccata giusta, conquista un angolo. E sul cross dalla bandierina di Valeri, Okoli in aggiramento all’altezza dell’area piccola spedisce un metro largo alla sinistra di Sorrentino. Al 9’ il Frosinone passa: Harroui si invola nell’uno contro uno con Izzo sul fianco destro del Monza, entra in area e prova un primo tracciante che rimpalla sulle gambe del difensore napoletano e gli torna tra i piedi, quindi finta-controfinta e pennellata per Cheddira che prende alle spalle Pablo Marì e infila di testa il gol del vantaggio canarino e il suo settimo gol in campionato. E’ un buon momento per la squadra di Di Francesco, all’11’ Soulé pesca Harroui in area, destro in giravolta troppo ‘mozzicato’ e pallone che esce di poco alla destra di Sorrentino. La partita non vive momenti di eccessiva brillantezza ma sul campo si lotta, al 16’ Lirola vuole far scorrere il pallone a fallo laterale ma rischia qualcosa sull’attacco di Djuric. Il Monza palleggia alla ricerca di un varco, il Frosinone non lascia spazio nella doppia linea, bracca Colpani con Harroui e Okoli e fa schermo su tutte le linee di passaggio della formazione brianzola.

HARROUI SBAGLIA LO 0-2, PALO DI COLPANI ALLO SCADERE – Al 23’ il Frosinone fallisce il 2-0: sgroppata di 60 metri di Valeri imbeccato da Soulé, l’ex terzino della Cremonese si accentra, entra in area e serve un pallone al bacio in area per Harroui che Sorrentino devia in angolo con la punta del piede destro, gamba aperta a compasso. Una sortita di Okoli alla mezz’ora, la difesa del Monza chiude la linea di passaggio su Soulé. Al 33’ break di Lirola al limite della propria area su un tentativo di Kyriakopoulos, lo spagnolo si ‘sciroppa’ 70 metri di campo senza opposizione di maglie biancorosse, ai 25 metri ha due soluzioni ma sceglie quella personale, pallone deviato in angolo. Al 36’ Zortea si incunea nel cuore dell’area del Monza ma Bondo gli rimpalla il pallone sulle gambe ed evita il corner. La squadra di Palladino al 39’ si affida ad una giocata di Pessina che chiama al cross Colpani, la difesa del Frosinone fa muro. Ancora Frosinone che si apre bene da sinistra al 43’, pallone nello spazio per Harroui che si accentra e va al tiro, Sorrentino blocca in presa alta al centro della porta. Allo scadere il Monza alla prima conclusione dentro i pali della porta difesa da Cerofolini, il colpo di testa di Gagliardini è parato comodamente dal portiere canarino. Al 1’ di recupero Harruoi si crolla di dosso la marcatura, entra in area ma sbaglia il passaggio. Sul ribaltamento di fronte, il Monza sfiora il pareggio: cross dalla trequarti mentre Di Francesco si sgola, Cerofolini non arrischia l’uscita su una traiettoria morbida, Colpani fa valere la differenza di statura con Valeri, colpo di testa e pallone sulla base del palo.