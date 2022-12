Il presidente del Frosinone Calcio, dottor Maurizio Stirpe, e l’intero Club giallazzurro piangono la scomparsa dell’Immenso Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelè. Calcio e Umanità incarnati nell’Uomo che per quasi 70 anni è stato un simbolo a tutte le latitudini. Professionista e Uomo esemplare, un modello per tutto lo Sport mondiale. Anche di fronte all’incedere della malattia inesorabile non ha mai perso il suo spirito di gladiatore, bello a vedersi in tutti i momenti della vita. Un giorno di dolore, siamo certi che il Mondo lo ricorderà come merita.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio