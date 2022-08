 PRIMAVERA 1, IL FROSINONE IN CASA DELL’UDINESE PER IL RISCATTO

Sconfitta con il Lecce da archiviare rapidamente, mercoledi 31 agosto si torna in campo per la 3.a giornata di andata del campionato Primavera 1 e il Frosinone viaggia alla volta di Udine, la neopromossa del girone A del campionato Primavera 2. Bianconeri ancora a secco di gol e di punti, ultimi in classifica con Cesena, Milan e Atalanta. Il calendario però li ha messi di fronte alla Fiorentina e alla Juve, 0-1 in casa all’esordio contro i viola e netto 4-0 per i bianconeri sabato scorso. Peraltro il pesante ko in casa della Juventus è maturato solo dopo la giusta espulsione del difensore Guessand che sarà assente contro i giallazzurri. Fino al momento del ‘rosso’ al difensore dei friulani, la gara era stata anche abbastanza equilibrata.

Il Frosinone dal canto suo deve subito provare a rialzarsi. La partita con il Lecce (0-2) ha fatto capire che quest’anno sono cambiate diverse cose, a cominciare da fisicità, intensità, resistenza. E che soprattutto che le ingenuità vanno limitate. E i giallazzurri contro i salentini, pur meritando di più dei 0 punti ottenuti, hanno pagato l’unica disattenzione della ripresa, anche perché il 2-0 con 10 giocatori in maglia gialla dentro la metà campo dei giallorossi pugliesi, è servito solo per il tabellino.

Contro l’Udinese, il tecnico giallazzurro Gorgone ritrova il difensore Bracaglia che da luglio è stato in pianta stabile con la prima squadra. E ritrova anche l’attaccante esterno Afi, assente domenica. Per il resto da valutare i tempi di recupero, appena 48 ore. Probabilmente ci sarà anche un po’ di tur-over mirato.

La terna designata è composta dall’arbitro Djurdjevic Aleksandar di Trieste, assistito dai signori Giuseppe Licari e Andrea Rizzello. La partita verrà trasmessa su Solocalcio (ore 11) e sulla App di Sportitalia.

Questa la la lista dei convocati ufficializzata dal tecnico Gorgone: Afi, Cangianiello, De Min Ferrieri, Jirillo, Maestrelli, Milazzo, Palmisani, Peres, Rosati, Voncina, Benacquista, Bruno, Condello, Di Chiara, Gozzo, Macej, Maura, Pahic, Pera, Pozzi, Selvini.

