 PACK PER LE ULTIME CINQUE PARTITE DELLA STAGIONE

Il Frosinone Calcio comunica che, per le ultime cinque gare casalinghe della stagione, sarà riservata ai tifosi giallazzurri una promozione per il settore Tribuna Superiore.

Per i match contro Cosenza, Ascoli, Sudtirol, Reggina e Genoa si potrà acquistare uno special pack al costo di € 90 Intero, € 70 Over 65, Donne, Under 16 e Disabili < 100% ed € 25 da 3 a 6 anni compiuti.

Si potrà sottoscrivere il ‘Pack 5 gare’ presso tutte le ricevitorie autorizzate VivaTicket e online (clicca qui).