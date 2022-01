 PARMA-FROSINONE 0-1, IL TABELLINO

PARMA (3-5-2): Buffon; Del Prato, Danilo, Cobbaut; Rispoli (42’ st Man), Vazquez, Schiattarella, Sohm (23’ st Juric), Costa (23’ st Coulibaly); Mihaila (12’ sti Inglese), Benedyczak (23’ st Bonny).

A disposizione: Colombi, Cassata, Tutino, Juric, Bernabè, Zagaritis, Osorio, Coulibaly, Bonny, Circati.

Allenatore: Iachini.

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Casasola, Szyminski, Gatti, Barisic; Lulic (19’ st Novakovich), Ricci (25’ st Maiello), Boloca; Garritano (44’ st Tribuzzi), Ciano (25’ st Cicerelli), Zerbin (25’ st Canotto).

A disposizione: Palmisani, Minelli, Kalaj, Haoudi, Satariano, Selvini, Manzari.

Allenatore: Grosso.

Arbitro: signor Antonio Di Martino di Teramo; assistenti sigg. Marco Ceccon di Lovere (Bg) e Nicolò Cipriani di Empoli; Quarto Uomo signor Enrico Maggio di Lodi, al Var signor Aleandro Di Paolo di Avezzano (Aq). Avar signor Edoardo Raspollini di Livorno.

Note: spettatori: 3.500 circa; angoli: 6-5 per il Parma: ammoniti: 13’ pt Szyminski, 16’ pt Sohm, 45’ st Ricci, 4’ st Lulic, 5’ st Del Prato, 5’ st Grosso (allenatore Frosinone); recuperi: 1’ pt; 5’ st.

PARMA – Cicerelli-aggiro e il Frosinone con un’altra prova monstre sbanca per la prima volta nella sua storia il campo di Parma e sale a 34 punti in classifica. Al ‘Tardini’ gara senza macchia della squadra di Grosso che tiene il comando delle operazioni per 85’, rischiando praticamente solo in occasione della traversa da Vazquez nel disperato assalto dei ducali. Nel primo tempo solo un maestoso Buffon tiene in piedi la squadra di Iachini sui tiri di Zerbin e Garritano. Tra i giallazzurri tutti voti altissimi ma menzione degna di nota per il giovanissimo esordiente Barisic, neo acquisto con appena 10 giorni di preparazione nelle gambe con la sua nuova squadra.