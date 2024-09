 POSTPARTITA, LE PAROLE DI DARBOE

Frosinone – Queste le dichiarazioni del centrocampista gambiano Ebrima Darboe dopo il pareggio casalingo contro la Juve Stabia.

Complimenti per la prestazione. Purtroppo ci è mancato il guizzo vincente.

“Il momento è un po’ così. Non è da stasera che giochiamo bene e non portiamo i tre punti a casa. La stagione è lunga, con il lavoro arriverà la vittoria che tutti aspettiamo”.

Cosa significa per te giocare accanto a Gelli?

“Diciamo che giocare con giocatori di esperienza da sempre una mano in più, però, ricordiamo anche Cichella che sta facendo un grande inizio di stagione. Il momento non è dei migliori perché viene da un infortunio ma avere Gelli per noi è fondamentale”.

Come ti stai trovando qui a Frosinone e credi che manchi molto per trovare la strada giusta?

“Molto bene. Ricordiamo che sono arrivati tanti giocatori nuovi. Credo che la sosta ci aiuterà tantissimo, dobbiamo lavorare da squadra”.

Ufficio stampa Frosinone Calcio