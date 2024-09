 INTERVISTA POST PARTITA MISTER VIVARINI

Frosinone – Le parole di mister Vivarini a margine della partita.

Questa sera e soprattutto nel primo tempo i ragazzi non sono riusciti a dare continuità offensiva, nel secondo si è vista, invece, una squadra diversa.

“Devo fare i complimenti alla squadra, i ragazzi ci hanno messo impegno e applicazione. La Juve Stabia non ha mai tirato in porta nella ripresa. Noi abbiamo avuto 4-5 occasioni nel primo tempo per sbloccarla ma ci è mancato il gol. La prestazione di squadra è da elogiare”.

Cosa è accaduto a questa squadra nel primo tempo e che compiti aveva oggi Ambrosino?

“Ci sono delle situazioni che dobbiamo evitare. Ma dobbiamo dare meriti anche alla Juve Stabia. Loro lavorano insieme e continuamente da due anni, quindi, hanno dei meccanismi rodati. Abbiamo fatto una buona prestazione ma ci manca organizzazione. C’è bisogno di lavoro, anche se bisogna essere contenti del secondo tempo. Dobbiamo essere fiduciosi perché ci sono margini di miglioramento”.

Ora la sosta, contro il Brescia che Frosinone dobbiamo aspettarci?

“Diverso sicuramente. Ci vuole lavoro, ci vuole organizzazione di squadra, questa sosta arriva al momento giusto. Servirà a sviluppare concetti e recuperare giocatori”.