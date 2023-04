 PRIMAVERA 1, C’E’ L’INTER: FROSINONE TRA SCATTO E… RISCATTO

Al Comunale di Ferentino (sabato 15 aprile ore 11, diretta Canale 60 SportItalia) il Frosinone ospita l’Inter quando mancano 8 giornate al termine della stagione regolare. Gara che verrà disputata a porte chiuse per decisione assunta dal Club giallazzurro. La squadra di Gorgone, reduce da due brutti tonfi (2-3 in casa con il Cesena ultimo in classifica e 0-5 ad Empoli con una formazione in totale emergenza) è quarta in classifica a 46 punti ma deve cercare di restare nel lotto delle papabili alla final Six. Le distanze tra il secondo posto del Torino (48) e la Juve al momento fuori dal treno playoff (40 punti) non sono siderali, nel bene e nel male. Quanto all’Inter (la gara di andata terminò 2-2, ndr) di Chivu, ha avuto un cammino fortemente altalenante e nell’ultima gara ha perso in casa 4-2 con la Fiorentina. Eppure quello neroazzurro è un organico molto forte, potenziale importante sia sotto il profilo fisico che tecnico. Nelle ultime 6 gare di campionato per Iliev & soci 1 vittoria (in trasferta a Verona), 2 pareggi e 3 sconfitte che si vanno a sommare alla sconfitta nella semifinale di Coppa Italia con la Roma.

Quindi se da una parte, l’Inter, si può parlare di difficoltà generali da inizio stagione, dall’altra per il Frosinone si può invece dire che i problemi sono quasi in massima parte riconducibili ad assenze nei ruoli-chiave senza per questo nulla togliere ai sostituti. Quella di Bracaglia è stata la più pesante (e sono out anche De Min e Crecco praticamente da inizio stagione), anche per il grado di fisicità, esperienza e qualità che il ragazzo di Frosinone è stato in grado di dare a tutto l’assetto. Non a caso era entrato già nel giro della prima squadra.

Sabato mancheranno anche il terzo portiere Palmisani e l’attaccante Selvini, chiamati da Grosso per la trasferta di Cagliari. Assente anche Afi che non ha smaltito i problemi fisici. In forse il rientro di Maestrelli che verrà valutato nell’ultimo allenamento prima delle convocazioni e in forse anche Condello che, dopo l’intervento al setto nasale (gomitata da un giocatore del Cesena), si è allenato in maniera blanda e dovrà mettere anche una mascherina predisposta per lui. Assente per squalifica il centrocampista Pera, espulso nel finale di Empoli e l’interista Owosu. Nel Frosinone rientrano dalla squalifica invece Bruno e Peres.

La gara di sabato verrà diretta dal signor Marco Emmanuele di Pisa, assistenti Carmine De Vito di Napoli e Alessio Miccoli di Lanciano.

Infine i convocati di mister Gorgone: Bruno, Condello, Errico, Jirillo, Maestrelli, Milazzo, Minicangeli, Pahic, Pozzi, Rosati, Stefanelli, Voncina, Cangianiello, Di Chiara, Gozzo, Macej, Maura, Miller, Mulattieri, Peres, Quadraccia, Stazi, Stellato, Zettera.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio