 UN BRINDISI E IL SALUTO DEI COLLEGHI A FILIPPO IANNUCCI

Una festa organizzata a sorpresa dai colleghi del Frosinone Calcio per salutare Filippo Iannucci, 35 anni, Laureato in Economia Aziendale e da poco meno di 5 anni nel Club giallazzurro nel ruolo di impeccabile Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo. Da lunedi prossimo il buon Filippo prenderà servizio nella sede romana di un grande Ente a livello nazionale. Nella splendida location del Back Stage che si prepara ad accogliere i clienti per la cena, nella pancia dello stadio ‘Benito Stirpe-Psc Arena’, tanta sobrietà e quel pizzico di naturale commozione per il festeggiato. E poi l’immancabile brindisi, il breve ma molto significativo discorso di Filippo Iannucci, il rugbista prestato al calcio ma anche il depositario dei conti del Frosinone: “Ringrazio tutti per questa bellissima sorpresa, spero di aver lasciato in ognuno di voi un buon ricordo. E… scusatemi se qualche volta sono stato un po’ burbero con voi. Ma vi ho nel cuore. Ricordo quando arrivai qui, era l’estate della seconda promozione in serie A…”. Applausi, abbracci e una maglia ricordo personalizzata firmata da tutti i colleghi del Frosinone Calcio: “Voglio le firme di tutti, questa la porterò con me nel mio nuovo ufficio”.