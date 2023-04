 PRIMAVERA 1, SERVONO GLI AIUTINI ALL’INTER PER BATTERE IL FROSINONE (1-2)

FROSINONE (3-5-1): Di Chiara; Pahic, Maestrelli, Maura (36’ st Jirillo); Pozzi, Peres, Bruno (22’ st Milazzo), Mulattieri (22’ st Condello), Errico; Cangianiello; Voncina.

A disposizione: Stellato, Minicangeli, Rosati, Stefanelli, Zettera, Gomes, Quadraccia, Macej, Gozzo, Stazi

Allenatore: Gorgone

INTER (4-3-3): Botis; Dervishi (25’ st Grygfar), Kassama (1’ st Matjaz), Stabile, Pelamatti; Martini (37’ st Andersen), Stankovic, Akinsanmiro (41’ st Di Maggio); Curatolo (41’ st Stante), Esposito, Sarr.

A disposizione: Zamarian, Tommasi, Biral, Berenbruch, Zefi, Aidoo.

Allenatore: Chivu.

Arbitro: signor Marco Emmanuele di Pisa; assistenti sigg. Carmine De Vito di Napoli e Alessio Miccoli di Lanciano.

Marcatori: 11’ pt Maura (F), 45’ pt Curatolo (rig), 11’ st Martini (I).

Note: spettatori: partita a porte chiuse; angoli: 3-1 per il Frosinone; ammoniti: 9’ pt Kassama (I), 19’ st Akensenmiro, 33’ pt Maura (F), 20’ st Botis (I), 38’ st Peres (F), 47’ st Esposito (I), 49’ st Gorgone (allenatore F); recuperi: 2’ pt; 4’ st

FERENTINO – Due aiutini nel primo tempo – la mancata espulsione di Kassama nel finale di tempo e un rigore viziato in partenza da un fallo di mano allo scadere della prima frazione di gioco – permettono all’Inter di andare al riposo sull’1-1 e rispondere con Curatolo al vantaggio di Maura. E almeno altri due aiutini nel secondo tempo – un rigore non concesso al Frosinone, due rossi evitati all’Inter (Botis e Akinsanmiro) – danno una mano alla squadra neroazzurra che incassa l’intera posta al termine di 96’ giocati sotto una pioggia torrenziale. Il Frosinone esce sconfitto nel risultato ma non nell’atteggiamento generale.

GLI ASSETTI – Frosinone in formazione ampiamente rivoluzionata dopo il 5-0 rimediato ad Empoli ma anche in considerazione delle assenze tra le quali si contano anche quelle di Palmisani e Selvini convocati per la trasferta di Cagliari. Gorgone opta per il 3-5-1-1. Tra i pali c’è Di Chiara, per lui una sorta di derby visti i trascorsi con il Milan. Difesa a tre con Maestrelli centrale, Pahic e Maura braccetti corti. I quinti sono Errico sull’out mancino e Pozzi omologo a destra, il play è Bruno, gli interni Peres e Mulattieri jr. In attacco Cangianiello è il ‘sottopunta’ di Vocina.

Nel 4-3-3 di Chivu, davanti al portiere Botis i due centrali sono Kassama e Stabile, Dervishi e Pelamatti in terzineria. Il play è Stankovic, figlio d’arte, le mezze ali il nigeriano Akinsenmiro e Martini. In attacco il terzo dei fratelli Esposito, con Sarr e Curatolo sui lati. Nell’Inter non c’è la stella Iliev, bomber dal sicuro avvenire.

FROSINONE AVANTI CON MAURA – Sotto il diluvio che diventa grandine, avvio speculare delle due formazioni che cercano sulla profondità, le rispettive difese fanno buona guardia. Pressione alta della squadra neroazzurra, i giallazzurri mostrano i muscoli al 5’: pallone lungo di Peres, Voncina vince il duello a sportellate con Stabile ma viene fermato quando cerca di rientrare sul piede destro a due passi da Botis. L’Inter risponde con un duetto tra Sarr e Akinsenmiro ma si chiude bene la difesa ciociara davanti a Di Chiara. Sale il livello di agonismo enfatizzato dalle difficoltà che trovano le due squadre a giocare sotto una pioggia torrenziale e sul campo pesante. Frosinone dalla bandierina al 10’ dopo una punizione di Peres per fallo e ammonizione di Kassama. Dalla bandierina lo stesso Peres pennella sulla testa di Maura che con una eccellente sospensione infila alla sinistra di Botis la rete del vantaggio giallazzurro: pallone sul palo interno e poi a spegnere la corsa nell’angolo opposto. Strepitosa azione di Pozzi al 15’, si stacca dall’avversario diretto Pelamatti all’altezza dell’out destro di centrocampo, slalom speciale in area e ci vuole un grande intervento di Kassama per evitare il 2-0 a due passi da Botis. E’ un Frosinone che lotta su ogni pallone, nemmeno parente alla lontana della squadra arrendevole di Empoli. E per l’Inter adesso c’è qualche problema a contrastare la velocità della squadra di Gorgone. Maestoso Pahic nel giro di 1’, tra il 22’ e il 23’: prima toglie la palla dalla testa di Sarr davanti a Di Chiara e poi spazza un pallone pericoloso al limite sul quale era pronto ad avventarsi Curatolo. Il pallone diventa piombo, complicata la circolazione a pelo d’erba e il contatto fisico è nell’ordine delle frazioni di secondo in tutte le zone del campo.

L’ARBITRO GRAZIA KASSAMA, NEL FINALE DI TEMPO RIGOREE E PARI-INTER – Al 26’ il Frosinone esce dal pressing dell’Inter con una magia, poi l’azione si snoda da sinistra e destra per l’ottimo Pozzi bloccato ancora una volta davanti a Botis dopo un dribbling secco su Palamatti. La squadra di Gorgone al 30’ con 4 tocchi trova il piede di Peres che però chiede troppo alla conclusione, pallone che si impenna. Squillo dell’Inter al 31’, Palamatti cerca dalla parte opposta Martini, piattone di destro alto da posizione favorevole. Frosinone vicino al 2-0 al 33’ con un’azione travolgente di Voncina che si porta a spasso sotto la tribuna almeno 4 neroazzurri, pallone per Bruno che in area si porta la sfera sul destro e spara in porta, Botis non è impeccabile ma la difesa dell’Inter libera dopo qualche svirgolata di troppo. Sulla ripartenza contatto di maura con un avversario, ammonizione a ‘richiesta’ per il difensore del Frosinone e mister Gorgone si fa sentire con l’assistente. Brivido in occasione del primo angolo per l’Inter, Di Chiara c’è, il pallone gli sfugge ma è tempestivo ad abbrancarlo sulla linea. Fallaccio di Kassama al 38’ su Bruno, l’interista è ammonito ma l’arbitro, posizionato a due passi, sorvola. Scandaloso! Cartellino in tasca anche per Sarr dopo un fallo su Maestrelli, il signor Emmanuele fa finta di nulla. Ma ammonisce senza indugi Pahic ma prima, degna di nota, è un’azione strepitosa di Voncina con la difesa dell’Inter che si salva. Al 45’ il signor Emmanuele non vede un tocco di mano di un giocatore in maglia neroazzurra al limite dell’area del Frosinone ma sulla prosecuzione dell’azione non esita a concedere il rigore per fallo di Pahic su Sarr: il difensore prima tocca il pallone e poi la caviglia dell’attaccante. E dal dischetto Curatolo spiazza Di Chiara. Tempestivi sia il tecnico Gorgone che il direttore Frara a richiamare i giocatori nello spogliatoio.

ARBITRO SEMPRE PIU’ INCERTO, NON VEDE UN RIGORE SU VONCINA – Ad inizio ripresa Chivu lascia negli spogliatoi l’ammonito e graziato Kassama e mette Matjaz. Il Frosinone riparte con gli stessi uomini del primo tempo. La prima parata è di Di Chiara che addomestica a terra un colpo di testa di Sarr. Ci prova anche Voncina dalla parte opposta ma l’avvitamento sul cross di Bruno da sinistra non gli riesce. Inter vicino al vantaggio al 7’, Esposito fallisce un rigore in movimento ma azione ancora una volta viziata in partenza dal fallo di Curatolo su Errico, il signor Emmanuele sorvola alto. Sale ulteriormente di tono la contesa con l’Inter che stringe nella propria metà campo il Frosinone che dà l’impressione di poter reggere alla sterile supremazia ospite ma all’11’ la squadra di Chivu passa: Errico svirgola il pallone in area, sfera che Martini controlla e infila sul secondo palo. Un sandwich su Voncina appena dentro l’area ma per l’arbitro, che non vede nemmeno la palla bloccata con le mani da Botis oltre la linea dell’area grande, è solo calcio di punizione sulla linea bianca. Continua in sequenza la carrellata di orrori del signor Emmanuele che vede in ritardo l’ennesimo tocco del portiere Botis fuori area, solo ammonizione tra le proteste dei giallazzurri. Nel Frosinone dentro Condello e Milazzo per Mulattieri e Bruno al 22’. Ed è Condello che con una rasoiata su punizione si vede deviato il tiro in maniera impercettibile in angolo. Un minuto dopo Voncina deve dribblare Pelamatti caduto in area e a sua volta si vede respingere dall’uscita a valanga di Botis il pallone del 2-2.

L’ASSALTO NON PAGA – Da partita maschia diventa battaglia anche per le continue incertezze dell’arbitro. Al Frosinone però adesso servono precisione e ancora più coraggio e qualche tiro nello specchio della porta. Nel frattempo dentro Jirillo per Maura quando mancano 9’ più recupero. Un fallaccio di Akinsenmiro già ammonito, cartellino in tasca al direttore di gara che poi lo sventola sotto il naso di Peres. Condello impegna due volte Botis in 30”, prima direttamente dalla bandierina e poi con un diagonale sulla respinta. Ci mette le mani Botis a salvare su Milazzo al 41’, assalto giallazurro alla porta neroazzurra. Poi Peres fa tutto bene ma non lo segue nessuno. Nei 4’ di recupero Frosinone a testa bassa con grande generosità. Ma non basta. Vince l’Inter, il Frosinone può recriminare tanto per una direzione arbitrale largamente insufficiente e decisiva nei momenti topici del match. A fine gara espulso il tecnico Gorgone, anche questa decisione cervellotica da parte dell’arbitro.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio